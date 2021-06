La plupart des Américains prévoient de faire le voyage de leur vie pour voir des merveilles comme le Grand Canyon et la Tour Eiffel après Covid

TROIS Américains sur quatre prévoient de faire le voyage de leur vie à la seconde où ils pourront à nouveau voyager en toute sécurité, selon une nouvelle étude.

Compte tenu de tout le stress de la pandémie, il n’est pas surprenant que 64% des Américains conviennent qu’ils ont désespérément besoin de vacances une fois qu’ils se sentent à l’aise de voyager à nouveau, d’autant plus que 26% n’ont pas pris de vacances depuis plus de 13 mois.

Trois Américains sur quatre envisagent de faire le voyage de leur vie Crédit : Alamy

L’enquête a interrogé 2 000 Américains représentatifs au niveau national pour analyser l’impact de Covid-19 sur leurs habitudes de voyage, évaluer ce qu’ils ressentent à propos des voyages maintenant que les vaccins sont de plus en plus disponibles et déterminer leurs destinations les plus convoitées.

Menée par OnePoll pour le compte de Hilton, l’enquête a révélé que 59% des personnes interrogées prévoient de cocher les merveilles touristiques de leurs listes de souhaits alors qu’elles commencent à planifier leurs premiers voyages après la pandémie, notamment le Grand Canyon, la Tour Eiffel et les chutes du Niagara.

Parmi les autres destinations phares, citons la Statue de la Liberté, le Colisée de Rome et le Strip de Las Vegas.

Il a également été demandé aux personnes interrogées quels pays figuraient sur leur liste de souhaits de voyage, et l’Italie a été couronnée première destination. Le Royaume-Uni, l’Australie, la France et le Canada complètent le top cinq.

Certains verront les sept merveilles du monde Crédit : Getty

Alors que de nombreux Américains rêvent de voyages internationaux sur une liste de souhaits, 57% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient plus à l’aise de voyager aux États-Unis pour leurs premières vacances post-pandémie.

Les principales villes américaines que les Américains prévoient de visiter sont Honolulu, New York et Las Vegas.

Il n’est pas étonnant que ces principales destinations américaines et internationales soient dans l’esprit des Américains : 49% des personnes interrogées ont déclaré avoir utilisé la pandémie comme une opportunité d’économiser plus d’argent pour des vacances de rêve qu’elles ont toujours eues sur leur liste de souhaits.

L’enquête a également révélé que plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de dépenser plus d’argent qu’elles ne le feraient normalement lors de leur prochain voyage, car elles n’ont pas voyagé depuis un certain temps – une moyenne de 2 173,11 $ pour être exact.

Beaucoup d’Américains veulent aller en Italie Crédit : Reuters

« Les résultats montrent que les destinations internationales et nationales figurent en tête des listes de souhaits des Américains pour leurs prochaines vacances », a déclaré Jenna Hackett, responsable mondiale de Curio Collection by Hilton.

« Il n’est pas surprenant que 30 % soient tout à fait d’accord pour dire qu’ils réserveront leurs vacances de rêve qu’ils n’auraient normalement pas envisagées. Nos clients recherchent ces expériences authentiques et uniques, en particulier après plus d’un an sans avoir fait de souvenirs de voyage. . «

Une fois que les Américains sont en vacances, la majorité des personnes interrogées prévoient de rattraper le temps perdu en restant plus longtemps à destination et en voyageant plus loin.

Deux de ces répondants sur cinq prévoient de rendre visite à des membres de leur famille qu’ils n’ont pas vus pendant la pandémie et 27% prévoient de voyager avec leurs amis et leur famille. En fait, 38% des personnes interrogées ont déclaré que passer du temps de qualité avec leurs amis et leur famille est l’une des principales choses qui leur manquent dans les voyages.

Quelle que soit la destination, la sécurité reste la principale préoccupation lorsqu’il s’agit de voyager cet été, car les deux principales priorités lorsqu’il s’agit de réserver leurs prochaines vacances sont d’être entièrement vaccinés contre Covid et de s’assurer que leur hôtel dispose de protocoles de nettoyage et de mesures de sécurité en place.

Alors que les options des voyageurs commencent à s’ouvrir dans le monde entier, près de 30% ont déclaré que leurs prochaines priorités étaient de réserver un forfait vacances tout compris et d’être à distance de marche des attractions.

« Nous avons constaté que les voyageurs d’aujourd’hui cherchent de plus en plus à se plonger dans la scène locale, même pendant ces vacances de rêve », a déclaré Phil Cordell, responsable mondial de Canopy by Hilton.

« Alors qu’ils recherchent ces moments uniques dans leur vie, ils souhaitent également s’immerger dans la culture de leur destination, comme en témoignent 29 % des personnes interrogées souhaitant avoir accès à la région et à la ville voisines et près d’une personne sur cinq veulent se sentir comme un local.