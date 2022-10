La plupart des Américains pensent que les États-Unis sont “hors de contrôle” – sondage

Une enquête révèle que 73 % des personnes interrogées pensent que les choses « vont mal » pour le pays

Près de huit Américains sur dix pensent que le gouvernement a perdu le contrôle de la situation alors que le pays se dirige vers les élections de mi-mandat du mois prochain, selon un sondage publié dimanche.

L’enquête CBS News-YouGov a révélé que 79 % des personnes interrogées considèrent la situation actuelle comme “hors de contrôle,” tandis que 21% ne sont pas d’accord. Pendant ce temps, 73% des électeurs probables voient les choses comme allant soit “quelque peu” ou “très” mal en Amérique, avec seulement 26% exprimant leur optimisme.

Une majorité de 56% des Américains désapprouvent le travail que fait Joe Biden en tant que président américain, tandis que 44% ont une opinion positive de ses performances.

Le sondage a également révélé les priorités divergentes des électeurs, 63% des démocrates estimant qu’une démocratie qui fonctionne est une plus grande préoccupation pour eux qu’une économie forte et 70% des partisans républicains considérant l’économie comme une préoccupation plus urgente.

Lire la suite La démocratie américaine est en train d’échouer (sondage)

À l’approche des élections de mi-mandat du 8 novembre, le sondage a conclu que les républicains sont dans une “bonne position” pour remporter la majorité à la Chambre des représentants, en prévoyant que le GOP remportera un total de 228 sièges, tandis que le Parti démocrate n’en détiendra que 207, contre 220 actuellement.

Si les républicains gagnent, plus de la moitié des électeurs s’attendent à ce qu’ils fassent pression pour une augmentation de la production d’énergie américaine, destituent Biden, interdisent les avortements et annulent les victoires démocrates aux élections. Pendant ce temps, si les démocrates conservent une majorité à la Chambre, les répondants s’attendent à ce qu’ils tentent d’adopter une législation garantissant le droit national à l’avortement, d’ouvrir la frontière avec le Mexique, de réduire le financement de la police et d’augmenter la sécurité sociale.

L’enquête intervient à un moment de frustration croissante à l’égard du parti démocrate au pouvoir, de nombreux électeurs l’accusant de ne pas avoir réussi à lutter contre l’inflation record, la flambée des prix de l’essence, l’immigration clandestine et la hausse des taux de criminalité. Plus tôt ce mois-ci, Bloomberg a cité son propre modèle économique, concluant que l’économie américaine est certaine à 100 % d’entrer en récession au cours des 12 prochains mois.

Le sondage CBS News-YouGov, qui a interrogé 2 119 électeurs inscrits, a eu lieu du 26 au 28 octobre.