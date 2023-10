La plupart des Américains pensent que Joe Biden a fait quelque chose d’illégal ou de contraire à l’éthique dans les relations commerciales étrangères de Hunter Biden (SONDAGE)

Une majorité significative d’Américains pensent que Joe Biden a agi illégalement ou de manière contraire à l’éthique dans le cadre des transactions commerciales lucratives de Hunter Biden avec l’étranger, selon un nouveau sondage de l’Associated Press (AP) et du National Opinion Research Center de l’Université de Chicago (NORC).

Plus des deux tiers – 68 % – des Américains interrogés pensent que Joe Biden a fait quelque chose d’illégal ou de contraire à l’éthique en relation avec les relations commerciales de son fils avec l’étranger. Sondage AP-NORC trouvé. Dans l’ensemble, 35 % des Américains pensent que Joe Biden a fait quelque chose d’illégal et 33 % disent qu’il a fait quelque chose de contraire à l’éthique mais pas illégal ; 30 % pensent qu’il n’a rien fait de mal, selon le sondage AP-NORC. (EN RELATION : « Vraiment gêné de demander » : Hunter Biden a supplié Joe de lui fournir de l’argent pour payer sa pension alimentaire, d’autres « problèmes financiers », montrent les textes)

35 % déclarent que Biden a agi illégalement dans la gestion des relations commerciales de son fils, tandis que 33 % pensent qu’il a agi de manière contraire à l’éthique mais pas illégalement. 30 % disent qu’il n’a rien fait de mal. https://t.co/y3xQE54XZN pic.twitter.com/uBd22ZeGxI – Centre AP-NORC (@APNORC) 14 octobre 2023

Un énorme 97 % des républicains pensent que Joe Biden a agi illégalement ou de manière contraire à l’éthique dans les relations commerciales de Hunter Biden, contre 40 % des démocrates qui le pensent ; 58 % des démocrates pensent que Joe Biden n’a rien fait de mal. Le sondage a été réalisé du 5 au 9 octobre auprès d’un échantillon national de 1 163 adultes et d’une marge d’erreur de plus ou moins 3,9 %.

Les républicains de la Chambre des représentants ont lancé une enquête de destitution en septembre concernant le rôle de Joe Biden dans les relations commerciales de son fils et l’enquête du ministère de la Justice (DOJ) sur les impôts et la possession d’armes à feu de Hunter Biden. Le comité de surveillance a mené la première audience d’enquête de mise en accusation fin septembre et a assigné à comparaître les relevés bancaires de Hunter et James Biden une fois l’audience terminée. (EN RELATION : Voici toutes les preuves reliant Joe Biden aux relations commerciales étrangères de Hunter Biden)

Un mémo de la Chambre diffusé avant la première audience indiquait que la famille Biden et ses associés avaient reçu plus de 24 millions de dollars de particuliers et d’entreprises d’Ukraine, de Russie, de Chine, de Roumanie et du Kazakhstan. De même, le House Ways and Means Committee a publié une multitude de documents étayant le témoignage des lanceurs d’alerte de l’IRS Gary Shapley et Joseph Ziegler, qui ont tous deux accusé le DOJ d’avoir accordé un traitement spécial à Hunter Biden dans son enquête en cours.

Le sondage AP-NORC a révélé que 33 % des Américains approuvent l’enquête de destitution, contre 38 % qui la désapprouvent et 26 % qui ne l’approuvent ni ne la désapprouvent. Une majorité des personnes interrogées, 54 %, ont lu ou entendu peu ou rien au sujet de l’enquête de destitution.

Hunter Biden a été inculpé en septembre de trois chefs d’accusation liés à son achat d’une arme à feu en octobre 2018 alors qu’il aurait lutté contre une dépendance au crack. Il a plaidé non coupable des accusations fédérales concernant les armes à feu lors d’une mise en accusation le 3 octobre et ses avocats ont déclaré qu’il chercherait à faire rejeter les accusations sur la base des termes de son accord de plaidoyer de culpabilité qui a échoué.