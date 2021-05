La plupart des Américains n’ont plus que quelques jours pour déposer leurs déclarations de revenus 2020

Si vous n’avez pas produit votre déclaration de revenus 2020, le temps est compté.

La date limite pour les retours de 2020 est le lundi 17 mai. En mars, l’IRS a repoussé la date des retours individuels en raison de la pandémie de coronavirus, donnant à la plupart des Américains un mois supplémentaire pour déposer leur dossier.

Même avec le temps supplémentaire, de nombreux Américains retardent la préparation et le dépôt, une tâche souvent déroutante rendue plus compliquée par la crise sanitaire et la législation adoptée au milieu de la saison de dépôt de cette année.

«Il est toujours important de déclarer vos impôts, c’est votre obligation», a déclaré Allison Koester, ancienne CPA et professeure agrégée à la McDonough School of Business de l’Université de Georgetown.

Plus de Investissez en vous:

Vous pouvez toujours utiliser de l’argent gratuit pour l’université – voici comment

La proposition de Biden mettra le déjeuner scolaire gratuit à la disposition de 29 millions d’enfants chaque été

Le programme de protection des chèques de paie est à court d’argent pour la plupart des emprunteurs. Que souhaitez-vous savoir

Argent dû

L’une des raisons les plus importantes de déposer une déclaration de revenus est de réclamer tout remboursement que vous devez à l’IRS. Jusqu’au 30 avril, l’IRS a reçu plus de 121 millions de déclarations de revenus des particuliers et en a traité plus de 110 millions. Jusqu’à présent, l’agence a envoyé plus de 81 millions de remboursements d’impôt aux Américains avec un chèque moyen de 2 865 $.

Ce remboursement est souvent la plus grande manne que les familles reçoivent tout au long de l’année et peut être utile pour rembourser la dette, augmenter l’épargne et plus encore. Cette année surtout, après l’impact de la pandémie de coronavirus, les Américains devraient réclamer tout l’argent qui leur est dû.