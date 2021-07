La plupart des Américains non vaccinés ne prévoient pas de se faire vacciner ; Les États-Unis achètent plus de Pfizer

La majorité des Américains non vaccinés disent qu’ils ne prévoient pas de se faire vacciner contre le COVID-19, selon un nouveau sondage.

Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que 56,5% des Américains ont reçu au moins une dose et 43,5% n’en ont pas reçu. Parmi ces personnes, un sondage réalisé par l’Associated Press et le NORC Center for Public Affairs Research a révélé que 35% disent qu’ils ne recevront probablement pas le vaccin, et 45% disent qu’ils ne le feront certainement pas.

Selon l’enquête, les personnes non vaccinées n’ont pas confiance en l’efficacité du vaccin, 64 % d’entre elles déclarant qu’elles n’y ont que peu ou pas confiance, même contre la variante delta hautement transmissible qui représente désormais la grande majorité des cas aux États-Unis.

Les résultats surviennent alors que les gouverneurs des États où les taux d’infection sont élevés demandent à ceux qui ne sont pas vaccinés de se faire vacciner. L’étude a été menée avant qu’un certain nombre de gouverneurs et de législateurs républicains ne fassent appel cette semaine.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a déclaré jeudi qu’il était « temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées » pour un pic dans les cas de COVID dans son état, attirant des critiques selon lesquelles elle n’a pas réussi à conduire l’Alabama à travers la pandémie.

Ron DeSantis, gouverneur républicain de Floride, a également poussé à la vaccination.

« Voici, je pense, la chose la plus importante avec les données : si vous êtes vacciné, complètement vacciné, le risque de tomber gravement malade ou de mourir de COVID est effectivement nul », a déclaré DeSantis mardi à Saint-Pétersbourg, en Floride. « Si vous regardez les personnes qui sont admises dans les hôpitaux, plus de 95% d’entre elles ne sont pas complètement vaccinées ou pas du tout vaccinées. Ces vaccins sauvent des vies. Ils réduisent la mortalité. «

La Floride a enregistré plus de cas de coronavirus cette semaine que la Californie, le Texas, New York et l’Illinois réunis, selon une analyse des données étatiques et fédérales publiée par le Palm Beach Post, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Aussi dans l’actualité :

► Le ministère de la Justice a refusé de poursuivre une enquête sur les maisons de soins infirmiers de l’État de New York sur leur réponse à COVID-19, selon une lettre envoyée aux législateurs républicains qui avaient demandé une enquête.

► La Maison Blanche refuse de publier le nombre de cas de COVID-19 parmi le personnel vacciné après qu’un assistant ait été testé positif pour le virus plus tôt cette semaine.

► Les personnes gravement immunodéprimées devraient envisager de recevoir une troisième dose d’un vaccin COVID-19 et devraient certainement prendre d’autres précautions comme porter des masques et s’assurer que ceux qui les entourent sont vaccinés, ont déclaré plusieurs membres d’un comité consultatif fédéral.

► Le gouverneur de Louisiane Bel Edwards appelle à la reprise du port du masque à l’intérieur pour les personnes vaccinées et non vaccinées, car plus de 1 000 dans l’État sont hospitalisés avec COVID. Le gouverneur a déclaré que la Louisiane avait le taux de nouveaux cas par habitant le plus élevé de tous les États, mais n’a pas dit qu’il mettrait en œuvre un mandat de masque ou de nouvelles restrictions.

► Les virus respiratoires courants font leur retour, et une saison grippale particulièrement sévère pourrait se profiler à l’horizon, ont averti vendredi les Centers for Disease Control and Prevention.

📈 Chiffres d’aujourd’hui : les États-Unis ont enregistré plus de 34,4 millions de cas confirmés de COVID-19 et 610 720 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 193 millions de cas et 4,1 millions de décès. Plus de 162,4 millions d’Américains – 48,9% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 peuvent être infectées, mais les maladies graves sont rares. « Ce n’est pas à 100%. Mais rien dans ce monde n’est à 100% », a déclaré l’épidémiologiste Carlos del Rio. Lire la suite ici.

Continuez à rafraîchir cette page pour les dernières nouvelles. Vouloir plus? Inscrivez-vous à la newsletter Coronavirus Watch de USA TODAY pour recevoir des mises à jour directement dans votre boîte de réception et rejoindre notre groupe Facebook.

La Floride demande à la Cour suprême de bloquer les restrictions fédérales sur les coronavirus pour les navires de croisière

Vendredi, des responsables de l’État de Floride ont demandé à la Cour suprême de lever les restrictions fédérales imposées à l’industrie des croisières pour lutter contre le COVID-19, portant la longue bataille judiciaire sur les exigences devant le plus haut tribunal du pays.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont interrompu les croisières au début de la pandémie de coronavirus l’année dernière, et l’agence a depuis établi un cadre en quatre phases permettant aux navires de naviguer mais dans des conditions spécifiques, comme avec une distanciation sociale, à bord Laboratoires de tests COVID et systèmes de ventilation plus avancés.

Un juge du tribunal de district fédéral a temporairement bloqué l’application des exigences du CDC le mois dernier, mais la Cour d’appel américaine du 11e circuit basée à Atlanta s’est rangée du côté de l’agence le week-end dernier, permettant aux exigences de rester en place.

-John Fritze et Josh Rivera

Les États-Unis achèteront 200 millions de doses supplémentaires de vaccin Pfizer « pour se préparer à toutes les éventualités »

Le gouvernement fédéral achète 200 millions de doses supplémentaires du vaccin contre le coronavirus Pfizer pour se préparer aux besoins futurs, tels que des rappels et des injections pour les enfants de moins de 12 ans.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’administration Biden souhaitait avoir « une flexibilité maximale » pour faire face aux conditions changeantes, et qu’elle « va se préparer à chaque éventualité ». Les doses supplémentaires seront livrées entre cet automne et le printemps de l’année prochaine.

On ne sait pas si des injections de rappel seront nécessaires pour les personnes entièrement vaccinées, mais des infections révolutionnaires attribuées à la variante delta à propagation rapide ont déclenché une discussion. La plupart des nouveaux cas de coronavirus chez les personnes vaccinées ont été bénins ou asymptomatiques.

Contribution : The Associated Press