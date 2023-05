La plupart des Américains ne recevront pas d’alertes d’exposition sur les téléphones

Les Américains de la plupart des États ne recevront plus de notifications d’exposition à Covid sur leurs smartphones maintenant que l’urgence de santé publique américaine est terminée.

Depuis 2020, près de 30 États ont utilisé un Système Bluetooth développé par Pomme et Google pour suivre la propagation des infections Covid et envoyer des alertes push à tout utilisateur de smartphone qui est entré en contact étroit avec une personne testée positive pour le virus.

Le Association des laboratoires de santé publique hébergé le serveur national sur lequel le système fonctionnait.

Jeudi, l’organisation a déclaré que « la majorité des États » cessé d’utiliser le système de notification d’exposition après que l’administration Biden a mis fin à l’urgence de santé publique le 11 mai.

APHL a ajouté qu’il ne prendrait plus en charge les composants clés du système, qui visait à aider millions d’Américains retracer leurs expositions et prendre des décisions sur l’isolement et le dépistage du virus.

Dans une déclaration commune, Pomme et Google n’abordait pas les décisions des États de cesser d’utiliser le système.

Les géants de la technologie ont déclaré à CNBC que le système a aidé les services de santé publique à combattre Covid d’une manière qui préserve la confidentialité, se référant à la façon dont il suit les infections sans collecter l’emplacement ou l’identité des utilisateurs.

CalifornieNew York, Massachusetts, Washington, Virginie, Nouveau Mexique et Colorado font partie des États qui ont déclaré qu’ils n’utiliseraient plus le système après la fin de la déclaration d’urgence américaine.

« Ces systèmes ont été programmés pour s’arrêter à la même date que la fin de l’état d’urgence COVID-19 du pays », a déclaré le département de la santé publique de Californie dans un communiqué. déclaration tard jeudi.

Plusieurs États ont utilisé le système pour créer des applications que les utilisateurs de smartphones pouvaient télécharger, telles que Avis CA et WA notifier.

Les États ont également fourni des notifications d’exposition via une fonctionnalité intégrée sur les systèmes d’exploitation d’Apple et de Google.

Pour cette méthode, les services de santé de l’État ont dû soumettre un fichier de configuration avec leurs coordonnées et les conseils de Covid à Apple et Google. Les deux sociétés technologiques utiliseraient le fichier pour configurer une fonctionnalité sur les téléphones que les utilisateurs pourraient activer pour recevoir des notifications.

Vendredi, certains utilisateurs d’Apple qui ont opté pour cette fonctionnalité ont reçu des alertes push les informant que leur iPhone « n’enregistrera plus les appareils à proximité et vous ne serez pas informé des éventuelles expositions ».

Un utilisateur d’Apple a partagé dans un message Twitter que son alerte disait : « Votre autorité sanitaire a désactivé les notifications d’exposition ».

Mais tous les utilisateurs d’Apple et de Google dans les États qui ont cessé d’utiliser le système de notification d’exposition n’ont pas reçu d’alertes similaires, vendredi après-midi.

Ni Apple ni Google n’ont expliqué pourquoi certains utilisateurs recevaient des alertes alors que d’autres non.

Il n’y a pas de décompte clair du nombre d’Américains qui ont activé la fonction de notification d’exposition sur leur téléphone ou téléchargé des applications au cours des trois dernières années.

Virginie estime que plus de 3 millions d’utilisateurs ont téléchargé l’application de l’État ou utilisé la fonction de notification depuis le lancement de ces outils en 2020.

Le Nouveau-Mexique a dit la « majorité » des résidents activé la fonction de notification sur leurs téléphones. Plus de 1,5 million d’alertes ont été envoyées aux utilisateurs susceptibles d’avoir été exposés au Covid, selon l’Etat.

Washington a déclaré que l’État avait généré plus de 2,5 millions d’alertes d’exposition via son application ou la fonction de notification.

Des chercheurs de Washington ont découvert que les outils de notification de l’État a sauvé environ 30 à 120 vies et a probablement empêché environ 6 000 cas de Covid au cours des quatre premiers mois après leur lancement en novembre 2020.

Malgré ces avantages, certains Américains se sont montrés sceptiques quant aux outils de notification d’exposition à Covid.

UN rapport 2021 par le US Government Accountability Office a déclaré que le public avait exprimé des inquiétudes concernant la confidentialité. Le rapport indique que le public peut ne pas faire confiance aux gouvernements locaux et aux entreprises technologiques pour gérer les informations sensibles sur la santé.

Les décisions des États de mettre fin aux notifications d’exposition à Covid font partie d’un changement plus large dans la façon dont le pays réagit à la pandémie.

L’année dernière, les services de santé ont assoupli les restrictions de Covid comme le masquage et la distanciation sociale alors que davantage d’Américains ont été vaccinés et renforcés contre le virus.

Cela a abouti à la fin de l’urgence de santé publique, qui a supprimé une grande partie du financement et de la flexibilité qui ont aidé à étendre les tests Covid, la couverture d’assurance et l’accès aux soins pendant la pandémie.

Pourtant, plus de 1 000 Américains meurent encore chaque semaine de Covid, selon les Centers for Disease Control and Prevention.