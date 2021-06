La plupart des Américains ne peuvent pas localiser les chutes du Niagara ou le Grand Canyon sur une carte, selon un sondage – RT USA News

Un nouveau sondage a révélé que même si la plupart des Américains sont fiers de leurs connaissances géographiques, moins de la moitié savent où se trouvent le Grand Canyon et les chutes du Niagara. Certains pensaient même que les chutes étaient en Islande.

Le sondage, publié vendredi, a révélé que, dans l’ensemble, les Américains sont confiants dans leur maîtrise de la géographie. Parmi les personnes interrogées, 64% pensaient pouvoir localiser certains monuments américains célèbres, mais peu avaient raison. Seulement 38 % savaient que le Grand Canyon – l’une des sept « Merveilles du monde naturel » – est situé en Arizona, tandis que seulement 32 % savaient que les chutes du Niagara étaient tombées au-dessus de la frontière entre l’Ontario, le Canada et New York.

Bizarrement, 22% pensaient que les chutes étaient situées en Islande, tandis que 18% pensaient que la forêt nationale de Shawnee dans l’Illinois se trouvait en fait en Irlande – une marge d’erreur de près de 4 000 milles.





Encore plus bizarre est le fait que le sondage n’a pas été mené au nom d’un organisme éducatif ou d’une fondation géographique, mais pour Charmin, la société de papier toilette. En tant que tel, le sondage a également posé un certain nombre de questions sur la durabilité et l’environnement, afin de promouvoir l’intérêt apparent de l’entreprise pour le climat.

De tels sondages ne sont pas nouveaux. À l’époque où les États-Unis et l’Iran étaient sur le point d’ouvrir un conflit après l’assassinat par les États-Unis du commandant militaire iranien Qassem Soleimani l’année dernière, un sondage Morning Consult a révélé que moins d’un quart des électeurs inscrits pouvaient localiser l’Iran sur une carte. Alors que les États-Unis se préparaient en 2002 à envahir l’Irak, moins d’un jeune adulte sur cinq pourrait trouver le pays. Et, un pourcentage choquant de 11% n’a même pas pu localiser les États-Unis sur une carte du monde.

Occupant une grande partie d’un continent entier, les États-Unis sont une nation massive, et ses citoyens voyagent à l’étranger beaucoup moins fréquemment que leurs homologues étrangers. Seul un tiers possède des passeports valides, et ce chiffre diminue parmi ceux qui ont atteint des niveaux d’éducation inférieurs. Ceci, associé au fait que la plupart des États n’exigent pas de cours de géographie dans les collèges ou lycées, a été cité comme une raison de la connaissance inégale du monde des Américains.

Néanmoins, les derniers résultats du sondage ont été moqués en ligne, avec Chen Weihua du journal public China Daily en tête. « Bonne nouvelle pour les politiciens de Washington », il déclaré, affirmant que le sondage indiquait un électorat qui était « facile à manipuler ».

« Certains aiment citer les sondages de l’opinion publique américaine sur la Chine », a-t-il déclaré dans un tweet de suivi. « Mais lorsque la plupart du public ne sait pas où se trouvent le Grand Canyon et les chutes du Niagara, leur point de vue sur la Chine ne sera pas informé/intelligent à distance. »

Certains aiment citer les sondages de l’opinion publique américaine sur la Chine. Mais lorsque la plupart du public ne sait pas où se trouvent le Grand Canyon et les chutes du Niagara, leur point de vue sur la Chine ne sera pas informé/intelligent à distance. En voyageant à travers les États-Unis en 1998, l’un d’eux m’a demandé si la Chine faisait partie de Singapour. – Chen Weihua (@chenweihua) 12 juin 2021

« Bien dit, comme vous le savez, nous votons principalement pour savoir où se trouvent le Grand Canyon et les chutes du Niagara » un commentateur américain sarcastiquement tiré en arrière.

