La plupart des Américains ne font pas confiance aux informations électorales générées par l’IA, selon une enquête AP-NORC/USAFacts

WASHINGTON — Jim Duggan utilise ChatGPT presque quotidiennement pour rédiger des e-mails marketing pour son entreprise de crédit d’élimination du carbone à Huntsville, en Alabama. Mais il ne ferait jamais confiance à un intelligence artificielle chatbot pour toutes questions sur la prochaine élection présidentielle.

« Je ne pense pas que l’IA produise la vérité », a déclaré le conservateur politique de 68 ans dans une interview. « La grammaire et les mots, c’est quelque chose de concret. La pensée politique, le jugement, les opinions ne le sont pas. »

Duggan fait partie de la majorité des Américains qui ne font pas confiance à l’intelligence artificielle, aux chatbots ou aux résultats de recherche pour leur donner des réponses précises, selon une nouvelle enquête de The Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC et Faits sur les États-Unis. Environ deux tiers des adultes américains déclarent qu’ils ne sont pas très confiants, voire pas du tout, dans le fait que ces outils fournissent des informations fiables et factuelles, selon le sondage.

Les résultats révèlent que même si les Américains ont commencé à utiliser des chatbots et des moteurs de recherche alimentés par l’IA générative dans leur vie personnelle et professionnelle, la plupart restent sceptiques face à ces technologies en évolution rapide. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’informations sur des événements à enjeux élevés tels que les élections.

Plus tôt cette année, un rassemblement de responsables électoraux et de chercheurs en IA a découvert que Les outils d’IA ont eu de mauvais résultats lorsqu’on leur pose des questions relativement simples, comme où trouver le bureau de vote le plus proche. Le mois dernier, plusieurs secrétaires d’État ont averti que le chatbot IA développé pour la plateforme de médias sociaux X était diffusion de fausses informations électoralesinvitant X à peaufiner l’outil il dirigerait donc d’abord les utilisateurs vers un site Web du gouvernement fédéral pour obtenir des informations fiables.

Les grands modèles d’IA capables de générer du texte, des images, des vidéos ou des clips audio en un clic sont mal compris et peu réglementés. Leur capacité à prédire le mot suivant le plus plausible dans une phrase en se basant sur de vastes pools de données leur permet de fournir des réponses sophistiquées sur presque tous les sujets, mais cela les rend également vulnérable aux erreurs.

Les Américains sont partagés sur la question de savoir s’ils pensent que l’utilisation de l’IA rendra plus difficile la recherche d’informations précises sur l’élection de 2024. Environ 4 Américains sur 10 estiment que l’utilisation de l’IA rendra « beaucoup plus difficile » ou « un peu plus difficile » la recherche d’informations factuelles, tandis que 4 autres sur 10 ne sont pas sûrs – affirmant que cela ne rendra pas la tâche plus facile ou plus difficile, selon le sondage. Une nette minorité, 16 %, estime que l’IA facilitera la recherche d’informations précises sur l’élection.

Griffin Ryan, un étudiant de 21 ans de l’université Tulane de la Nouvelle-Orléans, a déclaré qu’il ne connaissait personne sur son campus qui utilise des chatbots IA pour trouver des informations sur les candidats ou le vote. Il ne les utilise pas non plus, car il a remarqué qu’il est possible de « harceler les outils IA pour qu’ils vous donnent les réponses que vous souhaitez ».

Le démocrate du Texas a déclaré qu’il obtenait la plupart de ses informations auprès de médias grand public tels que CNN, la BBC, NPR, le New York Times et le Wall Street Journal. En ce qui concerne la désinformation lors des prochaines élections, il craint davantage que les deepfakes générés par l’IA et les comptes de robots alimentés par l’IA sur les réseaux sociaux n’influencent l’opinion des électeurs.

« J’ai vu des vidéos de gens qui faisaient des deepfakes de politiciens et autres, et ce sont toutes des blagues évidentes », a déclaré Ryan. « Mais cela m’inquiète quand je vois ces vidéos, je pense que quelqu’un va peut-être faire quelque chose de sérieux et le diffuser. »

Selon le sondage, une proportion relativement faible d’Américains (8 %) estiment que les résultats produits par des chatbots IA tels que ChatGPT d’OpenAI ou Claude d’Anthropic sont toujours ou souvent basés sur des informations factuelles. Ils ont un niveau de confiance similaire dans les moteurs de recherche assistés par IA tels que Bing ou Google, 12 % d’entre eux estimant que leurs résultats sont toujours ou souvent basés sur des faits.

Il y a déjà eu des tentatives d’influencer l’opinion des électeurs américains par le biais de deepfakes d’IA, notamment des appels automatisés générés par l’IA qui imité la voix du président Joe Biden pour convaincre les électeurs des primaires du New Hampshire de janvier de rester chez eux et de ne pas se rendre aux urnes.

Plus couramment, les outils d’IA ont été utilisés pour créer de fausses images de candidats importants dans le but de renforcer certains récits négatifs, comme celui de la vice-présidente Kamala Harris. en uniforme communiste à l’ancien président Donald Trump menotté.

Ryan, l’étudiant de Tulane, a déclaré que sa famille était assez familiarisée avec les médias, mais qu’il avait des proches plus âgés qui avaient écouté de fausses informations sur les vaccins contre la COVID-19 sur Facebook pendant la pandémie. Il a déclaré que cela le rendait inquiet du fait qu’ils pourraient être exposés à des informations fausses ou trompeuses pendant le cycle électoral.

Bevellie Harris, une démocrate de 71 ans de Bakersfield, en Californie, a déclaré qu’elle préférait obtenir des informations sur les élections auprès de sources gouvernementales officielles, comme la brochure électorale qu’elle reçoit par courrier avant chaque élection.

« Je pense que c’est plus informatif », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle aime également consulter les publicités des candidats pour entendre leurs positions dans leurs propres mots.

Le sondage a été mené auprès de 1 019 adultes du 29 juillet au 8 août 2024, à partir d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,0 points de pourcentage.

Swenson a fait son reportage depuis New York.

