Deux femmes socialisant à Paris. Je ne sais pas s’ils sont dans le même module. | Edward Berthelot / Getty Images

Vous devriez ajuster les règles de votre pod pandémique pour éviter l’exposition si nécessaire.

En novembre, Joseph Osmundson a reçu un appel de l’une des personnes dans sa nacelle de quarantaine alors qu’il saumurait leur dinde de Thanksgiving. Il a appris que la bulle de sécurité du groupe avait éclaté: un membre de leur groupe de cinq personnes était malade. Osmundson, professeur adjoint de biologie clinique à l’Université de New York avec une formation dans l’étude des virus, avait assuré le bon fonctionnement de son cercle depuis mai.

« J’étais si triste. J’avais acheté pour des centaines de dollars de nourriture. Nous avions une dinde de 18 livres », m’a dit Osmundson, qui vit avec son partenaire. «Je n’étais pas en colère contre mon ami. Mais ce fut une chute brutale. J’enseignais en personne et j’avais tellement hâte de passer quelques jours de congé, trop de nourriture et de voir ma capsule. Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais en train de préparer. Et j’ai immédiatement éteint le poêle et je suis allé m’allonger sur le canapé pendant une demi-heure.

Des histoires comme celle d’Osmundson ne sont pas rares, bien qu’elles n’impliquent pas toujours des vacances ruinées et que deux personnes soient obligées de consommer près de 20 livres de dinde.

Depuis les premiers jours de la pandémie de coronavirus, les conseils des épidémiologistes ont consisté à former des gousses, de petits groupes de personnes dans nos vies avec lesquelles nous vivons soit – partenaires, enfants, colocataires – soit choisissons de voir en personne. Les pods peuvent aider à réduire notre risque de transmission dans ce qui est essentiellement un jeu de chiffres.

Plus nous interagissons avec de personnes en personne, plus notre risque de contracter le coronavirus est élevé. Réduire le nombre de personnes avec lesquelles nous interagissons réduit ce risque. Le risque est encore réduit lorsque les seules personnes que vous voyez régulièrement à l’intérieur ne voient également que vous. Les pods servent un autre objectif en nous permettant de voir des amis et de socialiser au lieu de faire face à cette pandémie avec solitude et isolement.

Identifier les personnes dans nos pods est un exercice étrange en soi. Les humains ne sont généralement pas invités à réduire nos groupes d’amis ou à se poser des questions telles que: «Est-ce quelqu’un en qui je peux faire confiance pour ma santé?» ou: «Est-ce que cette personne – qui n’est pas mon autre significatif ou un membre de ma famille – fera des sacrifices pour moi?»

Cela devient encore plus compliqué pour les personnes qui font des choix pour leurs enfants ou qui vivent déjà avec des membres de leur famille.

Si cela n’était pas assez étrange sur le plan émotionnel, nous devions faire face à la réalité commune selon laquelle parfois, les personnes dans nos pods, celles en qui nous avons confiance pour notre santé, pouvaient être exposées au virus et, malheureusement, nous exposer aussi. Cela déclenche son propre ensemble de sentiments compliqués de honte, de blâme et de trahison – toutes des réactions tout à fait normales compte tenu de cet ensemble complètement anormal de circonstances sociales, m’ont dit des experts en santé publique.

Pourtant, Osmundson a agi avec grâce, même avec l’oiseau géant et a déçu les espoirs.

«Le problème est – et nous l’avons tous dit – ce n’est pas sa faute», a déclaré Osmundson. «Nous étions tous comme, ‘Oh, mon dieu, est-ce qu’il va bien?’ Parce qu’il devait se mettre en quarantaine, il avait peur. Il n’a pas enfreint les règles d’un pod. Il a tout à fait accepté ce risque. Je ne le regrette pas. Et nous avons tous fait ce qu’il fallait pour arrêter la transmission.

Je ne suis pas sûr que je serais aussi calme qu’Osmundson en acceptant ce genre de nouvelles. Je ne pense pas que je suis seul. Plusieurs personnes à qui j’ai parlé avaient des histoires sur la perte d’amitiés, le déménagement de colocataires et le risque imminent de stresser leurs relations. Osmundson était prêt, cependant, car il avait déjà écrit l’un des meilleurs guides pour naviguer dans la vie en pods.

Je voulais savoir comment nous pouvons tous améliorer nos bulles de quarantaine et ce qui se passe lorsqu’elles échouent. Voici ce que j’ai appris.

Tout le monde devrait avoir les conversations difficiles en premier



Noam Galai / Getty Images Laisseriez-vous vos podmates rendre visite à d’autres personnes à l’extérieur (avec des masques)?

Une de mes sources de santé publique m’a recommandé de parler avec Osmundson non seulement en raison de ses antécédents en virologie et en biologie, mais aussi parce qu’Osmundson a ce qu’ils croient être la meilleure liste de contrôle des pods de quarantaine – un document plein de questions sur les règles, les facteurs de risque et que faire en cas d’exposition.

La liste comprend des questions précises et détaillées: «Prenez-vous le métro? Seulement Uber / Lyft? Faire du vélo / marcher? » et « Qu’en est-il des interactions telles que les rendez-vous chez le médecin ou le fait qu’une personne entre chez vous pour des réparations et des livraisons? » ainsi que: «Comment les relations sexuelles sont-elles gérées par ceux qui ont des relations sexuelles en dehors du pod? Quels risques sont acceptables? Qu’est-ce qui mettrait les gens mal à l’aise? »

Osmundson a déclaré que lors de la création de la liste de contrôle, il a consulté des épidémiologistes, des collègues de la santé publique ayant une expérience dans l’atténuation des risques, ainsi que des militants et défenseurs du VIH / SIDA.

Il y a des questions sur la liste que je n’ai absolument pas posées et, avant ma conversation avec Osmundson, je n’aurais même pas pensé à les poser à mes collègues. Mais c’est vraiment le point. Voir toutes ces questions et règles sur papier élimine tout doute, maladresse et zones d’ombre. Comme l’ont expliqué les experts en santé publique à qui j’ai parlé, ce sont exactement les types de questions et de scénarios, ainsi que le niveau de profondeur, que les podmates potentiels devraient aborder sans crainte.

«Définir ces règles de base dès le départ [is] l’un des moyens de normaliser le processus »

«Définir ces règles de base dès le départ [is] l’un des moyens de normaliser le processus [of trust and risk management], et vous pouvez espérer qu’ils ne l’introduiront jamais », m’a dit Jennifer Balkus, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université de Washington. «Mais si vous le faites, alors vous avez quelque chose sur lequel vous pouvez vous rabattre, pour dire: ‘Nous avons déjà eu une conversation difficile alors que c’était facile de le faire.’»

Moins il y a de confusion, mieux c’est tout le monde. Tout avoir par écrit, m’ont dit des experts en santé publique, élimine le fardeau d’entamer une conversation gênante avec un podmate et finalement d’arriver à une résolution et à un accord sur les types de comportement avec lesquels ils sont et avec lesquels ils ne sont pas à l’aise. Cette clarté permet une action claire lorsqu’il y a eu une exposition dans le pod.

«Lorsqu’il y a eu une rupture dans la capsule ou qu’il y a eu une exposition ou un cas, c’est précisément à ce moment que vous devez être immédiatement honnête et ouvert à 100%», m’a dit Osmundson.

Ne considérez pas une exposition comme quelque chose que quelqu’un a fait de mal. Il ne s’agit pas de blâme.

La pandémie de pod-popping peut arriver à n’importe qui, même aux experts en santé publique comme Anna Muldoon, ancienne conseillère en politique scientifique au département américain de la Santé et des Services sociaux et doctorante en recherche sur les maladies infectieuses et les crises sociales à l’Arizona State University. Sa propre capsule – composée d’autres scientifiques de la santé publique – a également éclaté pendant la pandémie.

«La première question que tout le monde se pose est:« Eh bien, comment l’ont-ils obtenu? », M’a dit Muldoon. «Comme, qu’est-ce qu’ils ont fait de mal? Et en tant que personne qui a travaillé sur la stigmatisation, c’était tellement frustrant.

La réaction vient d’un lieu de peur, l’idée étant que si nous savons comment quelqu’un a contracté le virus, nous pouvons éviter ces comportements particuliers et rester en sécurité. C’est une façon très humaine et très américaine de penser la maladie, a déclaré Muldoon.

Bien que normal, ce genre de pensée peut en fait entraîner de nombreux problèmes.

Le blâme donne l’impression que quelqu’un a eu tort ou que quelqu’un s’est mal conduit, et cela peut conduire à un sentiment de honte chez la personne qui a été exposée. Ces sentiments pourraient amener une personne à ne pas vouloir se faire tester ou à être honnête quant à son diagnostic, ce qui pourrait entraîner davantage d’expositions et exposer exponentiellement plus de personnes dans la communauté.

Une meilleure façon d’y penser est de normaliser l’idée que l’exposition des pods se produira et que les pods sont conçus dans cet esprit.

Bien que nous puissions les considérer comme nos nouveaux cercles sociaux, les experts en santé publique considèrent les capsules comme davantage un outil qui contribue à la santé d’une communauté. Les pods peuvent réduire notre propre risque de transmission, mais ils peuvent également nous aider à alerter les autres rapidement et suffisamment sur une exposition potentielle.

«C’est une chose énorme que je dirais à propos des gousses dont nous n’avons pas assez parlé, ce n’est pas seulement l’élimination des risques personnels et l’élimination de l’exposition», m’a dit Osmundson. «C’est pour que lorsque vous le faites, vous puissiez immédiatement contacter Trace tout le monde.» Cela fait du mal d’éclater votre bulle, a-t-il dit, mais «c’est pire d’avoir cette transmission».

Osmundson a également expliqué que le fait que les États-Unis n’effectuent pas une recherche adéquate des contacts rend les pods essentiels à la sécurité d’une communauté. Plus il y a de personnes qui sont rapidement informées de l’exposition, plus vite elles peuvent mettre en quarantaine et protéger les autres.

« Faire vraiment confiance aux personnes de votre module nécessite un type d’ouverture différent de celui auquel nous sommes habitués »

«C’est l’un de ces moments où nous devons tous apprendre, comme sur l’action communautaire et la confiance», a déclaré Muldoon, qui avait initialement recommandé Osmundson et sa liste de contrôle. «Faire vraiment confiance aux personnes de votre groupe nécessite une ouverture d’esprit différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Et cela nécessite également un niveau de pardon et de gentillesse différent de celui que nous offrons parfois aux personnes dans nos vies.

Ce n’est pas facile d’être meilleur et d’étouffer la colère ou le ressentiment – encore une fois, c’est une réaction tout à fait normale et humaine. Mais en termes de santé publique, être indulgent et se concentrer sur les prochaines étapes et aller de l’avant est exponentiellement plus utile.

La pandémie ne s’est pas arrêtée. Les conversations avec votre pod ne devraient pas non plus.



Bryan R. Smith / AFP via Getty Images Les préoccupations concernant le partage d’un repas sans masque sont quelque chose à discuter avec vos camarades de famille.

Osmundson, Balkus et Muldoon ont tous souligné que, alors que la pandémie se poursuit, les conversations et les enregistrements que nous avons avec nos camarades devraient également l’être. Les règles des pods sont destinées à évoluer. Les cas peuvent augmenter, comme nous l’avons vu pendant les vacances, ce qui peut conduire à des mesures plus strictes et nécessiter des conversations plus approfondies. Les cas pourraient tomber, comme ils l’ont fait l’été dernier, ce qui peut permettre des discussions sur la socialisation et l’exercice en plein air.

«Les règles devraient changer avec le temps», m’a dit Osmundson. «Lorsque les taux de virus augmentent dans votre région, tout ce que vous faites est un risque plus élevé. En été à New York, quand les tarifs étaient si bas, [going to a gym] peut être un risque que vous êtes prêt à prendre. Mais en janvier, alors que nous avons 5 000 cas par jour dans notre ville, le risque de ce même comportement est très différent. Les règles du pod ne sont pas censées être du genre: « Nous faisons un contrat et c’est tout. » «

Ces conversations devraient également se poursuivre pendant que les podmates sont vaccinés, car les scientifiques ne savent pas encore si les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus.

Le conseil le plus important de ces experts est peut-être que même eux n’ont pas de solution parfaite en ce qui concerne les relations brisées que la pandémie a causées. Tout simplement, rien de tout cela – survivre à une pandémie, changer nos habitudes en un an, exclure des gens de nos vies ou permettre aux gens de pénétrer dans les parties les plus vulnérables de la nôtre – n’est facile. Et c’est très bien de le reconnaître.

«Si vous y réfléchissez, vous n’avez tout simplement aucun outil pour gérer ce genre de stress, n’est-ce pas?» Stephanie Cook, professeur adjoint de sciences sociales et comportementales à NYU, me l’a dit. «Donc, si cela vous est imposé, alors ce sera très, très cahoteux et difficile de survivre.

«Si vous vivez toutes ces choses et que vous n’y êtes pas habitué, cela a un impact très, très néfaste sur nos relations, en termes de qualité de leurs relations, en termes de nombre d’arguments. vont entrer avec leurs partenaires, ainsi de suite et ainsi de suite », a-t-elle ajouté.

Cook a dit que nous devons nous donner la grâce, traiter les personnes dans nos cosses avec plus de respect et vraiment les soutenir, d’autant plus qu’il y a une tendance naturelle à se retirer. Nous sommes dans un événement qui change la vie, et parfois le stress peut nous faire perdre de vue les personnes qui nous aident à le traverser.

Il est important de reconnaître la beauté et la profondeur des amitiés et des relations que nous entretenons. Le temps constant avec les gens avec qui nous vivons n’est pas facile, ni l’impression que vous surveillez les activités de vos amis, comme les rendez-vous ou les voyages qu’ils font. Mais ces choses pourraient conduire à des liens plus solides et à des amitiés plus profondes fondées sur nos nouvelles appréciations pour la confiance et la vulnérabilité.

«Je pense que c’est sans précédent. Nous n’avons jamais, nous n’avons pas de notre vie, eu un événement qui fait [seemingly all] les activités sociales vous exposent à un virus mortel », m’a dit Osmundson. «Je pense que ce que j’ai remarqué, ce n’est pas nécessairement que j’ai moins d’amis, mais les amitiés sont plus profondes. J’ai définitivement grandi dans la confiance et l’intimité avec mes podmates. C’est familial d’une certaine manière ce n’était pas tout à fait avant.