La plupart des Américains estiment qu’ils paient trop d’impôts, selon un sondage AP-NORC

NEW YORK (AP) — Une majorité de contribuables estiment qu’ils paient trop d’impôts, et beaucoup affirment qu’ils reçoivent une faible valeur en retour, selon un nouveau sondage de la Harris School of Public Policy et de l’Université de Chicago. Centre de recherche sur les affaires publiques Associated Press-NORC.

Les deux tiers des contribuables américains déclarent dépenser « trop » en impôts fédéraux sur le revenu, alors que la saison des impôts commence. Environ 7 personnes sur 10 disent la même chose à propos des impôts fonciers locaux, tandis qu’environ 6 sur 10 pensent la même chose à propos de la taxe de vente de l’État. D’une manière générale, les républicains sont plus susceptibles que les démocrates de considérer les impôts comme injustes, de dire qu’ils paient trop d’impôts et de considérer les impôts comme une mauvaise valeur.

Le sondage a révélé que peu d’adultes américains ont un niveau élevé de confiance dans le fait que les institutions qui utilisent en fin de compte l’argent de leurs impôts – qu’il s’agisse du gouvernement fédéral ou des districts scolaires locaux – dépensent ces impôts dans le meilleur intérêt des « gens comme eux ». Mais les gens ont tendance à faire un peu plus confiance aux instances dirigeantes plus proches de chez eux avec l’argent de leurs impôts : 16 % ont extrêmement ou très confiance dans leur district scolaire local, contre 6 % pour le gouvernement fédéral.

Les adultes de 60 ans et plus sont plus susceptibles que les adultes plus jeunes de percevoir les impôts, en général, comme équitables.

Chris Berry, professeur à la Harris School of Public Policy de l’Université de Chicago et impliqué dans la création du sondage, a déclaré que, dans l’ensemble, l’opinion publique sur les impôts et la confiance dans le gouvernement ont diminué. Il considère que les résultats du sondage reflètent en partie une polarisation politique accrue, mais affirme que le public fait depuis longtemps davantage confiance aux gouvernements locaux qu’au gouvernement fédéral.

“L’une des choses que vous entendrez dire est : ‘Il n’y a pas de moyen démocrate ou républicain de ramasser les déchets ou de paver les rues'”, a-t-il déclaré. « Nous avons tendance à considérer le gouvernement local comme moins partisan. »

Parmi ceux qui paient des impôts fédéraux sur le revenu, la moitié déclarent qu’ils préféreraient avoir moins de services gouvernementaux si cela signifiait réduire leur facture. Un tiers d’entre eux conserveraient leurs impôts au même niveau en échange des mêmes services, et 16 % choisiraient d’augmenter les impôts pour davantage de services.

Danny Velasquez, 39 ans, chef d’entreprise et démocrate à Boston qui a répondu au sondage, a déclaré qu’il faisait confiance au gouvernement local pour mieux dépenser l’argent de ses impôts qu’au gouvernement fédéral.

Lorsqu’on lui a demandé comment il préférerait que l’argent de ses impôts fédéraux soit dépensé, Velasquez a répondu que le gouvernement « dépense trop pour la guerre » et qu’il préférerait « les soins de santé nationaux et les investissements dans l’éducation ».

Seulement environ 1 contribuable sur 4 déclare obtenir un bon rapport qualité-prix en payant soit l’impôt fédéral sur le revenu, soit la taxe de vente de l’État ou l’impôt foncier local. Environ 1 personne sur 3 dans chaque cas déclare que la valeur est mauvaise, et environ 4 personnes sur 10 déclarent que la valeur n’est ni bonne ni mauvaise.

Selon le sondage, la plupart des adultes américains déclarent trouver « injustes » l’impôt fédéral sur le revenu ou l’impôt foncier local, et environ la moitié disent la même chose à propos de l’impôt sur le revenu des États, de la taxe de vente et de la taxe fédérale de sécurité sociale.

Loretta Mwangi, 60 ans, une démocrate qui vit à Baltimore, considère les impôts comme équitables et a déclaré qu’elle n’avait pas de critiques sévères sur la façon dont le gouvernement alloue l’argent des contribuables. Mwangi, qui souffre de douleurs chroniques après des années de travail dans des entrepôts et comme agent de sécurité, vit actuellement de prestations d’invalidité.

«Ils se basent sur ce que vous gagnez et prennent un pourcentage en fonction de cela», a-t-elle déclaré. « Il pourrait y avoir davantage de soutien à l’éducation et aux sans-abri – il y a encore beaucoup de gens sous les ponts. »

Relativement peu d’adultes américains déclarent comprendre comment le montant qu’ils doivent est calculé. Seulement environ 2 adultes américains sur 10 déclarent comprendre « extrêmement » ou « très bien » comment les montants de leur impôt foncier local sont déterminés. Environ un quart déclarent comprendre les calculs de l’impôt fédéral sur le revenu. Environ 3 personnes sur 10 déclarent comprendre comment la taxe de vente de l’État est calculée.

Yoany Mesa, 40 ans, ingénieur informaticien et républicain à Fort Lauderdale, en Floride, a déclaré qu’il ne considérait pas le système fiscal comme « équitable ou transparent ».

Lui et sa femme, Grettel, 34 ans, auditrice d’une compagnie d’assurance dentaire, ont déclaré qu’ils percevaient le code fiscal fédéral comme plein de lacunes, en particulier pour les riches.

« Il y a beaucoup de choses que les gens qui ont de l’argent peuvent réclamer – un club intérieur. Je pense que si certaines personnes ont des personnes à charge, elles devraient pouvoir obtenir des crédits », a déclaré Grettel Mesa. Pendant la pandémie, le couple avait par exemple bénéficié de crédits d’impôt pour enfants élargis, ont-ils déclaré, mais cette politique a pris fin en 2022.

Mesa a déclaré qu’elle avait également auparavant fait davantage confiance à son gouvernement local pour dépenser l’argent de ses impôts, mais que leur région a récemment connu de fréquentes inondations et débordements d’eaux usées, ce qui l’amène à remettre en question cette budgétisation.

« De nombreuses dépenses en infrastructures semblent être laissées de côté », a-t-elle déclaré. « L’argent était censé servir à réparer les systèmes d’égouts – alors où va cet argent ?

___

Le sondage auprès de 1 024 adultes a été réalisé du 14 au 18 décembre 2023 à l’aide d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,2 points de pourcentage.

___

L’Associated Press reçoit le soutien de la Fondation Charles Schwab pour des rapports éducatifs et explicatifs visant à améliorer la littératie financière. La fondation indépendante est distincte de Charles Schwab and Co. Inc. L’AP est seule responsable de son journalisme.