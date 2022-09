Par Cara Murez Reporter du HealthDay

Journaliste de la journée de la santé

Environ 80 % des personnes souffrant de douleurs articulaires ont déclaré qu’elles avaient au moins une certaine confiance en leur capacité à les gérer par elles-mêmes.

Environ 66 % le font avec des analgésiques en vente libre comme l’aspirine, l’acétaminophène (Tylenol), l’ibuprofène (Motrin, Advil) ou le naproxène (Aleve). Environ 26 % ont déclaré prendre des suppléments, comme la glucosamine ou la chondroïtine. Environ 11 % consomment du cannabidiol (CDB), dérivé de la marijuana, tandis que 9 % consomment de la marijuana.

Environ 18 % utilisent des analgésiques non opioïdes délivrés uniquement sur ordonnance, 19 % reçoivent des injections de stéroïdes, 14 % prennent des stéroïdes oraux, 14 % utilisent des opioïdes et 4 % utilisent des antirhumatismaux modificateurs de la maladie.

“Il existe des risques considérables associés à bon nombre de ces options de traitement, en particulier lorsqu’elles sont prises à long terme ou en association avec d’autres médicaments. Pourtant, 60 % de ceux qui prennent deux substances ou plus pour leurs douleurs articulaires ont déclaré que leur fournisseur de soins de santé ne leur avait pas parlé des risques, ou qu’ils ne se souvenaient pas s’ils l’avaient fait. Et 26 % de ceux qui prenaient des stéroïdes oraux n’avaient pas parlé avec un fournisseur des risques particuliers que ces médicaments comportent », a déclaré le Dr Beth Wallace. Elle est rhumatologue et chercheuse au VA Ann Arbor Healthcare system, au VA Center for Clinical Management Research et au Michigan Medicine.