La plupart des Allemands se douchent moins maintenant – médias

Les changements de comportement surviennent au milieu des appels répétés du gouvernement aux citoyens pour qu’ils réduisent leur temps de douche afin de contribuer aux efforts d’économie d’énergie

Les appels à l’austérité du gouvernement allemand semblent avoir eu un effet, a rapporté mercredi le tabloïd allemand Bild, citant les résultats d’un sondage réalisé par l’INSA pour le compte du journal. L’enquête a montré que près des deux tiers des Allemands ont réduit leur temps sous la douche en réponse aux appels répétés du gouvernement en ce sens.

Selon l’INSA, un institut de recherche allemand, 62 % des personnes interrogées ont déclaré avoir réduit leur temps de douche et se doucher moins souvent qu’il y a quelques semaines à peine, tandis qu’un peu plus d’un tiers (35 %) n’ont déclaré aucun changement dans leurs habitudes.

Les personnes appartenant au groupe de revenu le plus bas ont signalé un changement de comportement plus important que tout autre groupe de revenu, a déclaré Bild. Près de la moitié des personnes interrogées (45%) ont également déclaré à l’INSA qu’elles avaient fait des préparatifs avant un hiver potentiellement rigoureux, comme acheter un groupe électrogène de secours ou planifier de le faire.

Lire la suite Les Allemands contraints de rationner l’eau chaude – médias

Une proportion presque similaire (44 %) a déclaré qu’elle était prête à se joindre à une manifestation contre les prix élevés de l’énergie, bien que 50 % aient déclaré qu’ils n’assisteraient pas à un tel événement.

Les autorités allemandes et les médias insistent depuis un certain temps sur la réduction du temps de douche comme moyen de réduire la consommation d’énergie. Bild lui-même a publié un article en avril louant les vertus supposées de moins de douches au milieu des craintes d’un éventuel embargo russe sur les importations d’énergie.

L’article suivait les conseils du ministre allemand de l’économie et vice-chancelier, Robert Habeck, qui appelait les gens à réduire leur chauffage, leurs visites au sauna et leurs douches pour aider le pays à réduire sa dépendance à l’énergie russe.

Habeck lui-même a déclaré au magazine Der Spiegel fin juin qu’il devait encore une fois “réduire drastiquement” le temps qu’il passe sous la douche pour faire face à ce qu’il décrit comme une crise énergétique aiguë. “Je ne me suis jamais douché cinq minutes de ma vie” Habeck a dit à ce moment-là.

Lire la suite Le vice-chancelier allemand réduit “encore” le temps de douche

Le ministre avait par le passé suggéré d’autres moyens non conventionnels de surmonter les pénuries d’énergie. En avril, il a suggéré de travailler à domicile pour éviter de conduire et de faire du vélo pour “ennuyer” Le président russe Vladimir Poutine, qu’il rend responsable de la crise.

Habeck a également déclaré précédemment qu’il pensait que la Russie réduisait progressivement les volumes d’approvisionnement en gaz pour maintenir les prix élevés et augmenter la pression sur la population allemande. Moscou a nié à plusieurs reprises de telles allégations. La Russie a acquis une réputation de fournisseur d’énergie fiable, a déclaré en juin le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui “remplit strictement toutes ses obligations.”

Plus tôt jeudi, le géant russe de l’énergie Gazprom a repris le flux de gaz via le gazoduc Nord Stream après une période de maintenance programmée. Cette décision a fait chuter les prix du gaz en Europe de plus de 6 %.

La Commission européenne, quant à elle, a exhorté les membres du bloc à réduire leur consommation de gaz de 15 % jusqu’en mars prochain. Une interdiction immédiate du gaz russe ou l’interruption des livraisons seraient “catastrophique” pour certaines industries, a averti Habeck en juin.