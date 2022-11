La plupart des Allemands ne veulent pas du retour de Merkel (sondage)

Plus de 40% des personnes interrogées pensent que l’ancienne chancelière était meilleure que son successeur Olaf Scholz

La plupart des Allemands s’opposeraient à un retour potentiel de l’ancienne chancelière Angela Merkel, selon une nouvelle enquête. Elle a quitté son poste de chef du gouvernement national il y a un peu moins d’un an.

Au total, 71% des personnes interrogées ne souhaiteraient pas revoir l’ancienne dirigeante au pouvoir, alors que 23% salueraient son retour, selon les données recueillies par l’institut de sondage Civey pour le compte du Funke Media Group et rapportées par plusieurs médias allemands. Samedi.

Cependant, 43% des Allemands pensent qu’elle était une meilleure chancelière que l’actuel dirigeant, Olaf Scholz. Presque autant de personnes – 41 % – sont d’un avis contraire.

Merkel a dirigé quatre gouvernements allemands successifs pendant 16 ans et n’était qu’à quelques jours de battre le record du mandat de chancelier de son mentor politique, Helmut Kohl. Depuis qu’elle a quitté ses fonctions, Merkel a été critiquée pour sa politique énergétique qui rendait l’Allemagne fortement dépendante des importations énergétiques russes.

L’ancienne chancelière a défendu ses décisions en disant que l’achat de gaz russe était la meilleure voie vers un avenir vert. Plus tôt cette semaine, elle a accordé une longue interview à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, affirmant que le conflit entre Moscou et Kiev ne l’avait pas surprise puisque le “les accords de Minsk ont ​​été érodés” d’ici là. Elle a également déclaré qu’elle avait espéré un nouveau format de dialogue pour la Russie et l’UE, mais qu’elle n’avait pas pu faire passer l’initiative.