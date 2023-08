La plupart des Allemands ne font pas confiance à l’État – sondage – RT World News

La majorité des personnes interrogées pensent que les responsables nationaux sont incapables de remplir leurs fonctions, selon une nouvelle enquête

La confiance dans l’État est tombée à des niveaux record en Allemagne et la plupart de la population pense que leurs fonctionnaires sont tout simplement incapables de faire leur travail, a démontré une nouvelle enquête commandée par le plus grand syndicat d’employés du secteur public du pays.

Le nombre de personnes qui croient que l’État est « accablé » avec les tâches auxquelles il est confronté a atteint 69%, indique le sondage – qui a été réalisé par l’Institut Forsa pour la recherche sociale et l’analyse statistique. Le nombre de personnes qui ont encore confiance dans les capacités de leurs agents publics a diminué de deux points de pourcentage par rapport à l’année précédente et s’élève à seulement 27 %.

En 2020, lorsque l’Allemagne faisait face à la première vague de la pandémie de Covid-19, seuls 40 % de ses citoyens pensaient que l’État ne remplissait pas ses devoirs.

« La confiance des citoyens dans la capacité d’action de leur État est ainsi tombée à un nouveau plus bas. C’est alarmant », a déclaré Ulrich Silberbach, le chef de l’Association allemande des fonctionnaires (DBB), qui commande de telles enquêtes chaque année.















Silberbach a également souligné ce qu’il a appelé le « Division toujours croissante » au sein de la société allemande. « Les clivages entre l’Est et l’Ouest, les pauvres et les riches… se creusent et le niveau de stress social augmente », il a averti. Le chef du DBB a attribué ces développements au manque de leadership du chancelier Olaf Scholz.

« Ce que les citoyens… veulent est assez simple : l’État doit remplir ses missions et être là pour le peuple », dit l’homme, ajoutant que Berlin devrait arrêter « passer constamment de nouvelles lois, toujours plus compliquées » et « faire le contraire » en réduisant la bureaucratie et en fournissant davantage de services dans le secteur public.

Un autre sondage – commandé par le radiodiffuseur public allemand ARD début août – a montré que l’approbation du public à l’égard du gouvernement allemand actuel était tombée à seulement 21 %, contre 60 % en 2020.

À la mi-juillet, une enquête de l’Institut Forsa a également démontré que 77% des Allemands étaient soit plutôt soit totalement insatisfaits du gouvernement fédéral. L’étude a révélé que 52 % des électeurs du SPD, le parti politique du chancelier Scholz, étaient mécontents. Parmi les partisans du Parti vert et du Parti libéral-démocrate, qui composent le reste de la coalition au pouvoir, 55 % et 71 % étaient respectivement insatisfaits.