La plupart des Allemands disent que la liberté d’expression est en danger, beaucoup citent l’islam et le patriotisme parmi les sujets dont ils ne peuvent pas parler librement

Seuls 45% des Allemands pensent encore pouvoir exprimer librement leur opinion politique, selon une enquête menée par l’Institut Allensbach pour la démoscopie, l’une des agences de sondage les plus anciennes et les plus respectables d’Allemagne.

C’est le chiffre le plus bas depuis 1953, lorsque l’institut a commencé à mener de tels sondages. Il y a quelques années à peine, les deux tiers des Allemands pensaient que rien ne les empêchait d’exprimer librement leur opinion.

La plupart pensent que leur liberté d’expression est en danger, tandis que 44% pensent qu’il vaut mieux faire attention à ce que l’on dit, selon l’enquête publiée mercredi dans le journal allemand FAZ.

Près de 60 % des personnes interrogées ont cité l’islam comme une question particulièrement réservée. « Patriotisme » a été cité comme un autre sujet controversé par 28% des Allemands. Un autre problème pour lequel de nombreuses personnes interrogées ont déclaré se sentir mal à l’aise était les droits des femmes, puisque 19% des personnes interrogées l’ont qualifié de sujet tabou.

Certains autres sujets tels que le langage non sexiste ou les mots considérés comme politiquement incorrects ont également été perçus comme sensibles, a déclaré le journal Tagesspiegel.

Les partisans de divers partis politiques ont également évalué différemment la situation de la liberté d’expression en Allemagne. Les partisans du Parti vert de gauche l’ont décrit de manière assez positive, tout comme les partisans de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel.

Les partisans de tous les autres partis, y compris les partenaires de la coalition de Merkel – les sociaux-démocrates – ont déclaré qu’ils devaient être plutôt prudents lorsqu’ils exprimaient leurs opinions. Les sympathisants du parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) sont les moins satisfaits de la situation actuelle, puisque seulement 12% d’entre eux déclarent pouvoir défendre librement leurs opinions en public.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !