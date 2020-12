Tous les aliments passent par des voies métaboliques différentes et individuelles dans le corps. Ils peuvent également avoir des impacts extrêmement différents sur votre faim, vos hormones ainsi que le nombre de calories que vous brûlez. Toutes les calories ne sont pas créées de la même manière. Bien que les aliments gras soient considérés comme hors de la liste lorsque l’on cherche des moyens de perdre quelques kilos. On pense qu’ils sont malsains et ont également tendance à vous faire sentir encombrant. Cependant, il est important que le corps ait des besoins en graisses alimentaires. Non seulement il est essentiel pour perdre du poids, mais aussi pour son bien-être général.

Voici quelques aliments favorables à la perte de poids sur la planète qui sont également sains pour votre corps:

1. Œufs

La plupart des gens évitent de manger des jaunes d’œufs pour perdre du poids, car ils sont considérés comme riches en graisses. Bien que les blancs d’œufs contiennent des protéines, les jaunes d’œufs contiennent des graisses saines qui sont essentiellement mono-insaturées. Par conséquent, les œufs entiers devraient être un must pour un régime amaigrissant.

2. Poissons gras

Les poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau contiennent de grandes quantités d’acides gras oméga-3 sains et de protéines bonnes pour le cœur et la perte de poids. Ces poissons sont également riches en protéines, ce qui aide à garder les fringales à distance pendant longtemps.

3. Chocolat noir

On pense que peu de tranches de chocolat noir font plus de bien que de mal. Il contient du beurre de cacao pur, ce qui vous aide à vous sentir rassasié pendant longtemps et à perdre du poids. Riche en fibres, les graisses saines, le fer, le cuivre, le magnésium, le manganèse et les propriétés antioxydantes du chocolat noir abaissent également la tension artérielle.

4. Noix de coco

Inclure la noix de coco quand il s’agit de manger ou même de cuisiner avec de l’huile de noix de coco n’affecte pas du tout votre poids et est inoffensif. Bien qu’il ait une teneur élevée en graisses saturées, il contient également de l’acide laurique qui combat les bactéries et vérifie le taux de cholestérol. L’huile de coco est également excellente pour réduire la graisse abdominale.

5. Avocat

Les avocats sont riches en graisses mono-insaturées et constituent un aliment riche en graisses pour perdre du poids. La quantité de fibres et de protéines que l’on trouve dans les avocats vous aide à vous sentir rassasié plus longtemps et à éviter les douleurs alimentaires riches en calories.