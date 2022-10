La plupart des adultes LGBTQ + pensent que leur vie serait «plus facile» s’ils étaient hétéros, révèle une enquête

Une MAJORITÉ d’adultes LGBTQ+ pensent que leur vie serait “plus facile” s’ils étaient hétéros, selon une nouvelle étude.

Six personnes interrogées sur 10 pensaient que leur vie serait moins difficile s’il y avait une sexualité différente, tandis que près de la moitié estimaient que ce serait plus facile pour leur famille.

Un inquiétant 14% des hétéros admettent avoir intimidé quelqu’un parce qu’il était différent 1 crédit

2 000 adultes, dont 249 étaient LGBTQ+, ont également constaté que 34 % des non-hétérosexuels sortaient par SMS.

Pendant ce temps, un répondant hétérosexuel sur cinq a affirmé que ceux qui sortent publiquement le font « pour attirer l’attention ».

Les stéréotypes traditionnels sur l’homosexualité sont encore monnaie courante, 31 % de tous les répondants considérant l’homme gay typique comme étant « camp ou efféminé ».

Près d’un tiers des hétérosexuels estimaient également que le coming-out n’était “plus un problème”.

En effet, plus de la moitié des hétéros n’avaient jamais eu personne qui leur a parlé, tandis que 20% admettent qu’ils ne sauraient pas comment gérer une telle situation.

Exactement un sur 10 pense qu’il accepterait, mais qu’il a besoin de temps pour s’adapter à la nouvelle réalité, si un ami ou un membre de sa famille venait à lui parler.

Un inquiétant 14% des hétérosexuels admettent également avoir intimidé quelqu’un parce qu’il est différent – un chiffre qui monte en flèche à 40% dans la communauté homosexuelle.

Daniel Harding, auteur de Gay Man Talking, a déclaré : « Faire son coming-out est quelque chose que personne ne peut jamais tenir pour acquis.

“Pour la personne qui le fait, c’est potentiellement la chose la plus effrayante ou la plus risquée qu’elle puisse faire, et pour les personnes à qui elle s’adresse, cela pourrait changer sa dynamique pour toujours.

“Les gens perdent de la famille ou des amis à cause de ce processus.”

Il a ajouté qu’il n’était pas surprenant que de nombreuses personnes LGBTQ+ pensaient que la vie serait plus facile si elles étaient hétéros, compte tenu des abus qu’elles ont souvent subis pour leurs différences.

Il a demandé: “Qui ne rêverait pas d’un chemin plus facile si c’était une option?”

Il a cependant terminé par des mots d’encouragement à la communauté, en disant: “Bien que les gens se demandent souvent comment serait la vie si nous étions tous le moule de la société, trouver le confort et la confiance est primordial dans notre voyage, et cela commence par des conversations.

“Parce qu’être soi-même est vital.”