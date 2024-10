La plupart des adultes de l’AAPI pensent que les immigrants légaux donnent un coup de pouce économique majeur aux États-Unis : sondage AP-NORC/AAPI Data

WASHINGTON– Selon un nouveau sondage, les adultes américains d’origine asiatique, hawaïenne et insulaire du Pacifique sont plus susceptibles que l’ensemble de la population américaine de considérer l’immigration légale comme un atout pour l’économie et la main-d’œuvre du pays.

Cependant, en ce qui concerne les risques posés par l’immigration clandestine, leurs opinions sont similaires à celles de l’ensemble des Américains.

Environ 8 adultes AAPI sur 10 déclarent que l’immigration légale aux États-Unis est un « avantage majeur » contribuant à la croissance économique, selon une enquête publiée lundi par Données AAPI et Centre de recherche sur les affaires publiques Associated Press-NORC trouve. En comparaison, environ 4 Américains sur 10 ont ressenti la même chose lors d’un AP-NORC. sondage réalisée en mars. De même, environ les trois quarts des électeurs de l’AAPI estiment qu’une expertise scientifique et technologique constitue un avantage majeur de l’immigration légale, contre environ quatre Américains sur dix en mars.

Les résultats du scrutin surviennent alors que l’ancien président Donald Trump, à moins d’un mois du jour du scrutin, continue de se concentrer sur la menace de l’immigration dans sa campagne présidentielle contre la vice-présidente Kamala Harris. Le républicain a récemment affirmé à tort que l’Agence fédérale de gestion des urgences n’avait pas d’argent pour aider les survivants de l’ouragan Hélène parce qu’il a été dépensé pour des programmes destinés aux immigrants sans papiers. Lors du débat présidentiel le mois dernier, Trump a amplifié une fausse rumeur que les Haïtiens vivant légalement à Springfield, dans l’Ohio, mangeaient les animaux de compagnie des gens. Les affirmations démystifiées conduit à des alertes à la bombe aux écoles et aux bâtiments gouvernementaux, et s’inspire d’une longue histoire aux États-Unis, de calomnier les communautés d’immigrés à travers leur alimentation.

Aldrin Villahermosa II, 25 ans, indépendant enregistré à Tacoma, Washington, était « fou et ennuyé » lorsqu’il a entendu Trump cibler les Haïtiens de cette façon.

« Les immigrants sont toujours ciblés pour les aliments non traditionnels qu’ils consomment et maintenant, les cibler avec des animaux domestiques apporte un tout nouveau niveau de dépravation à toutes ces affirmations », a déclaré Villahermosa.

Il n’est pas non plus d’accord avec l’idée selon laquelle les immigrants qui vivent illégalement aux États-Unis ne contribuent pas ou privent les Américains de leurs emplois.

« L’un de mes très bons amis d’université est un immigrant sans papiers. Actuellement, il est professeur dans une école publique, un travail mal payé mais qui a un impact sur les générations futures », a déclaré Villahermosa. « Il joue un rôle important dans l’économie américaine, faisant un travail que beaucoup de gens évitent ces jours-ci parce qu’il est mal payé et souvent peu gratifiant. »

Mais de nombreux adultes de l’AAPI voient l’immigration clandestine d’une manière très différente. Seulement environ 4 adultes AAPI sur 10 affirment que les immigrés qui sont dans le pays sans autorisation légale contribuent à la croissance économique, ce qui est similaire à la part de la population adulte générale qui dit la même chose. De même, environ un tiers des adultes de l’AAPI considèrent les immigrants qui vivent illégalement dans le pays comme apportant l’expertise de travailleurs qualifiés, ce qui correspond à l’opinion de l’ensemble des Américains.

Un peu moins de la moitié des adultes de l’AAPI estiment que le renforcement de la sécurité par le gouvernement fédéral à la frontière entre les États-Unis et le Mexique devrait être une « haute priorité ». À peu près la même proportion affirme que la réduction des temps d’attente pour l’obtention d’une carte verte ou d’un statut juridique permanent devrait être une priorité absolue.

« Cela indique que les Américains d’origine asiatique ou AAPI veulent voir des solutions à la fois à la frontière, mais aussi sur toutes les voies de migration légale », a déclaré Karthick Ramakrishnan, fondateur et directeur exécutif d’AAPI Data.

De nombreux membres des groupes américains d’origine asiatique – en particulier les Chinois, les Indiens de l’Est et les Philippins – sont investis dans le système d’immigration américain parce qu’ils sont souvent aux prises avec des années d’attente pour parrainer un membre de leur famille ou faire venir un travailleur avec un visa spécial, a-t-il ajouté.

Guann Su, 45 ans, de Freeport, New York, est arrivé légalement aux États-Unis depuis Taïwan lorsqu’il était enfant et est devenu citoyen naturalisé en 1999. Il souhaite voir d’autres immigrants suivre les règles comme le faisait sa famille.

« Je ne dis pas que tous les immigrés illégaux prennent des raccourcis et trichent, mais je dis simplement que nous devons suivre les règles pour tout le monde », a déclaré Su, un républicain. « Parce que si nous commençons à faire des exceptions, c’est où les problèmes (vont) commencer.

Il estime également que les immigrants qui ne sont pas légalement dans le pays représentent un risque majeur en surchargeant les programmes de protection sociale et en augmentant la criminalité dans les grandes villes. Environ la moitié des adultes de l’AAPI et des Américains en général disent cela à propos de ces programmes, et environ 4 sur 10 pensent qu’il s’agit d’un « risque majeur » que les immigrants qui vivent dans le pays sans autorisation légale commettent des crimes, bien que des études ont indiqué que les immigrants ne sont pas plus susceptibles de commettre des crimes que les personnes nées aux États-Unis

En ce qui concerne l’immigration légale, cependant, les adultes AAPI qui s’identifient à un parti politique sont beaucoup plus susceptibles que les démocrates et les républicains en général d’en tirer un avantage économique majeur. Environ 9 démocrates de l’AAPI sur 10 déclarent que les contributions à la croissance économique sont un avantage « majeur » de l’immigration légale, contre environ 6 démocrates sur 10 dans l’ensemble. De même, environ les deux tiers des adultes républicains de l’AAPI pensent que l’immigration légale est un avantage majeur pour la croissance économique, contre 3 républicains sur 10 dans l’ensemble.

Sophia Cole, 38 ans, de St. Louis, Missouri, est une républicaine qui envisage de voter pour Trump. Elle convient que les immigrants légaux ont tendance à être très travailleurs.

« C’est exactement ce que j’ai vu en grandissant : à quel point la communauté immigrante travaille dur, comment elle a aidé à construire nos villes fondatrices… de la côte Est à la côte Ouest », dit Cole. « L’éthique du travail, la volonté d’être américain ; ils capturent vraiment le rêve américain, plus que les Américains eux-mêmes.

Au sein de la population de l’AAPI, Harris a un léger avantage sur Trump quant à savoir à qui on devrait faire le plus confiance pour résoudre les problèmes d’immigration. Mais cela pourrait être dû en partie au fait qu’un peu plus de la moitié des personnes interrogées se sont identifiées comme démocrates.

Su, cependant, fait confiance à Trump pour mieux gérer l’immigration. Il a accusé Harris et l’administration Biden de ne pas être « authentiques » et de n’avoir donné la priorité à la question de l’immigration clandestine qu’au début de cette année.

Villahermosa, en revanche, reproche au Congrès son inaction. « Je pense que cela dépend largement de la volonté du Congrès en termes de dépenses, d’allocation et d’autorisation de l’allocation de certaines ressources pour traiter l’immigration dans son ensemble », a déclaré Villahermosa.

—-

Tang a rapporté de Phoenix.

—-

Le sondage auprès de 1 123 adultes américains d’origine asiatique, hawaïenne et insulaire du Pacifique a été mené du 3 au 9 septembre 2024, à l’aide d’un échantillon tiré du panel Amplify AAPI basé sur les probabilités de NORC, conçu pour être représentatif de la population d’origine asiatique et hawaïenne. et la population des îles du Pacifique. Des entretiens en ligne et téléphoniques ont été proposés en anglais, dans les dialectes chinois du mandarin et du cantonais, du vietnamien et du coréen. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 4,7 points de pourcentage.