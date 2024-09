La plupart des adolescents n’ont pas utilisé de préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. Cela inquiète les responsables de la santé

Le bol de préservatifs gratuits dans le bureau des étudiants aurait peut-être besoin d’être dépoussiéré.

Un rapport récent basé sur des enquêtes menées auprès de jeunes de 15 ans dans 42 pays, dont le Canada, montre ce que l’Organisation mondiale de la santé appelle une situation inquiétante. baisse de l’utilisation des préservatifs qui offrent une protection contre les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles (IST).

Au Canada, environ les deux tiers des adolescents interrogés qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles au cours de l’année scolaire 2021-22 n’ont pas utilisé de préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. Cette baisse de l’utilisation du préservatif, en baisse de deux points de pourcentage pour les garçons et de quatre pour les filles depuis 2014, s’est produite alors que les adolescents ont constaté une lacune dans les cours d’éducation sexuelle au plus fort de la pandémie de COVID-19, ont déclaré des experts en santé à CBC News.

En août, l’Agence de la santé publique du Canada a noté des taux de chlamydia, gonorrhée et contagieux syphilis ont tous connu une tendance à la hausse. Le Canada a également connu une augmentation de près de 25 pour cent nouveaux diagnostics de VIH en 2022 par rapport à 2021, avec Saskatchewan et le Manitoba arrive en tête avec les taux les plus élevés.

Bien que les rapports fédéraux ne fournissent pas de répartition par âge, les Canadiens peuvent obtenir un aperçu grâce à l’ Comportement en matière de santé chez les enfants d’âge scolaire Enquête sur la santé dans les collectivités rurales, base du dernier rapport de l’OMS. L’enquête est une étude transnationale en cours menée auprès de jeunes âgés de 11 à 15 ans pour mieux comprendre leur bien-être, leurs comportements en matière de santé et leur contexte social.

Bien que l’utilisation du préservatif ait diminué, le pourcentage d’adolescents sexuellement actifs – un sur cinq, selon le rapport de l’OMS – est resté assez stable depuis 2014.

Compte tenu des conclusions du rapport, le fondateur de LetsStopAIDS a déclaré qu’il était clair que le Canada devait réformer l’éducation sexuelle. province par province .

Cet organisme de bienfaisance dirigé par des jeunes organise des ateliers sur la santé sexuelle pour les adolescents et les jeunes adultes de l’Ontario et de la Saskatchewan. Lors de ces ateliers, les jeunes peuvent jouer à des jeux, poser des questions et parler ouvertement de sexualité et de leur santé.

« Si nos partis politiques ne sont pas intéressés par des discussions sur nos jeunes et leur parcours sexuel, cela restera sous le tapis », a déclaré Shamin Mohamed Jr., fondateur et directeur du groupe.

Mohamed note que le Canada se classe désormais au premier rang bas du G7 Selon lui, cela n’a aucun sens. Il attribue cela au manque de moyens de prévention et de traitement accessibles et abordables, en particulier dans les zones rurales.

REGARDER | Les préservatifs rebaptisés : Une marque de préservatifs vise à moderniser la santé sexuelle Des femmes entrepreneures sont à l’origine de deux entreprises canadiennes qui tentent de changer la perception des gens à l’égard du bien-être sexuel grâce à de nouvelles marques de préservatifs. Les infections sexuellement transmissibles sont en hausse et elles souhaitent que les jeunes prennent le contrôle de leur santé sexuelle.

L’éducation sexuelle est de plus en plus critiquée ces dernières années en raison du faux postulat selon lequel elle encourage les comportements sexuels chez les jeunes, a déclaré le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, qui a participé à la rédaction du rapport.

« Malheureusement, lorsque l’éducation en matière de santé sexuelle suscite ce genre de résistance politique, cela signifie que les jeunes qui peuvent être amenés à prendre des décisions concernant leur activité sexuelle… ne reçoivent pas l’information dont ils ont besoin », a déclaré Elizabeth Saewyc, directrice de l’École des sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique.

Les enseignants du secondaire et les professionnels de la santé doivent tous deux fournir des informations sur la santé sexuelle destinées aux adolescents, a déclaré Elizabeth Saewyc, professeure de sciences infirmières. (Photos prises par Shobhit)

Selon Saewyc, les jeunes ont besoin d’informations culturellement pertinentes et médicalement exactes sur les rapports sexuels protégés et le consentement. Un autre élément clé consiste à rendre les soins de santé confidentiels plus accessibles, en veillant à ce que les jeunes puissent obtenir des préservatifs à un prix abordable ou des ordonnances pour la pilule contraceptive et d’autres formes de contraception.

« Si vous avez des difficultés financières ou si vous avez besoin que vos parents financent ou vous aident à obtenir cette ordonnance, cela constituera un obstacle », a déclaré Saewyc, qui a commencé sa carrière en tant qu’infirmière auprès d’adolescentes enceintes.

Dans le nouveau rapport, le taux d’utilisation de la pilule contraceptive au Canada est resté inchangé, a-t-elle déclaré, avec 36 pour cent des femmes interrogées l’utilisant.

Ivano Decotiis, 18 ans, de Mississauga, en Ontario, a déclaré que les adolescents qu’il connaît ne voient pas les préservatifs d’un œil positif.

« La prévention des IST et des grossesses est désormais considérée comme évitable par d’autres moyens, par le biais de médicaments et par l’accès à l’avortement », a déclaré Decotiis. « L’utilisation du préservatif n’est jamais évoquée. Ce n’est tout simplement pas quelque chose qui fait partie de la conscience des adolescents. »

Encore plus d’idées fausses sur Internet

Pendant la pandémie, les mythes et les idées fausses sur le sexe ont proliféré, a déclaré Jessica Wood, qui mène des recherches sur les personnes âgées de 18 à 24 ans pour le Conseil d’information et d’éducation sexuelle du Canada.

Les jeunes se sont tournés les uns vers les autres pour obtenir des informations, a déclaré Wood, lorsque les cours ont cessé, sur la santé sexuelle et reproductive. cliniques fermées et les infirmières scolaires ou les travailleurs sociaux n’étaient pas disponibles.

« Je pense que nous voyons de plus en plus de désinformation sur Internet concernant la santé sexuelle », a-t-elle déclaré. « Nous avons constaté au fil des ans que le pourcentage de personnes qui disent avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel avec pénétration vaginale a diminué, tout comme le pourcentage de personnes qui disent être préoccupées par les infections sexuellement transmissibles. »

Shamin Mohamed Jr., président et fondateur de LetsStopAIDS, a déclaré que le Canada se classe désormais au dernier rang des pays du G7 en matière de prévention des nouvelles infections au VIH. (Soumis par Shamin Mohamed Jr.)

Étant donné que toutes les infections sexuellement transmissibles ne présentent pas de symptômes, les personnes peuvent transmettre l’infection sans le savoir à des partenaires nouveaux ou existants si elles n’utilisent pas de mesure de protection.

Les barrières comprennent les préservatifs ou les digues dentaires qui peuvent être associés à des médicaments comme les pilules de prophylaxie pré-exposition (PrEP), qui préviennent le VIH, ou doxyPEP qui prévient d’autres infections sexuellement transmissibles.

Mais les campagnes de prévention n’ont peut-être pas suivi le rythme, estiment les experts.

Les professionnels de la santé doivent également « améliorer leur performance » en fournissant des informations de meilleure qualité, plus cohérentes et sans jugement – ​​et pas seulement pendant les heures de cours, a suggéré Saewyc.

Il est également essentiel de rendre la protection accessible, ont déclaré des experts à CBC, par exemple en fournissant des préservatifs. distributeurs automatiques gratuits dans les toilettes publiques.

« Nous ne pouvons pas victimiser et humilier les jeunes parce qu’ils ont des relations sexuelles », a déclaré Mohamed. « Je pense que nous pouvons, en tant que pays, faire beaucoup plus pour comprendre et écouter. »