La plupart des adolescents américains utilisent l’IA générative. La plupart de leurs parents ne le savent pas

Une nouvelle vague d’inquiétudes à propos des enfants et de la technologie se fait jour, les parents et les experts s’interrogeant de plus en plus sur la façon dont les enfants utilisent les smartphones, les réseaux sociaux et les écrans. Cela n’a pas empêché les adolescents d’adopter l’IA générative. Nouvelles recherches révèle quels outils d’IA les adolescents aux États-Unis utilisent, et à quelle fréquence, ainsi que le peu d’informations dont leurs parents disposent à ce sujet.

Selon une étude américaine, sept adolescents sur dix ont déjà utilisé des outils d’IA générative. un rapport publié aujourd’hui par Common Sense Media. L’association à but non lucratif a analysé les réponses à une enquête menée auprès de parents et de lycéens américains entre mars et mai 2024 pour évaluer l’ampleur et les contours de l’adoption de l’IA chez les adolescents. Plus de la moitié des étudiants interrogés avaient utilisé des générateurs de texte et des chatbots IA comme ChatGPT et Gemini, ainsi que des moteurs de recherche avec des résultats générés par l’IA. Environ 34 % avaient utilisé des générateurs d’images comme DALL-E et 22 % avaient utilisé des générateurs de vidéos.

L’enquête indique que les adolescents américains adoptent l’IA au même rythme que leurs pairs au Royaume-Uni, où le Bureau des communications trouvé À la fin de l’année dernière, quatre adolescents sur cinq utilisaient des outils d’IA générative. Cela montre également que le rythme d’adoption s’accélère ; un rapport antérieur Dans une étude sur les adolescents et l’IA publiée par Common Sense Media en juin dernier, basée sur les réponses de fin 2023, seulement environ la moitié des répondants avaient utilisé l’IA générative.

La raison la plus courante pour laquelle l’IA est utilisée est liée à l’école : plus de la moitié des adolescents ont déclaré l’utiliser pour « l’aider à faire ses devoirs », principalement pour « réfléchir à des idées ». (Les adolescents plus âgés étaient plus susceptibles de le faire que les plus jeunes.) La deuxième raison la plus courante était le bon vieux temps de l’ennui, suivi par la traduction de contenu d’une langue à une autre. Un adolescent sur cinq a utilisé des outils d’IA générative pour plaisanter avec ses amis.

Les résultats de l’enquête soulignent à quel point les établissements scolaires ont trouvé cette situation difficile et déroutante. Six adolescents sur dix ont déclaré que leur école n’avait pas de règles en matière d’IA ou qu’ils ne savaient pas quelles étaient ces règles. Il n’existe pas de norme claire sur la question de savoir si les enseignants doivent accepter ou rejeter l’utilisation de l’IA ; presque autant d’adolescents ont déclaré avoir utilisé l’IA sans l’autorisation de leur enseignant que de ceux qui ont déclaré l’avoir utilisée avec la bénédiction de leur éducateur. Plus de 80 % des parents ont déclaré que l’école de leur enfant « n’avait rien communiqué » sur l’IA générative. Seuls 4 % ont déclaré que les écoles interdisaient l’IA générative. « Nous constatons une quasi-paralysie des écoles », déclare Amanda Lenhart, directrice de la recherche chez Common Sense.

Lorsque les enseignants discutent avec leurs élèves de l’utilisation de l’IA, cela a tendance à influencer la façon dont les enfants perçoivent la technologie. « Les adolescents écoutent et apprennent vraiment », explique Lenhart, notant que les élèves qui ont reçu des instructions de leurs enseignants étaient plus susceptibles de comprendre le fonctionnement de la technologie et de vérifier si elle hallucinait ou générait des phrases factuellement exactes. « Cela fait une grande différence. »

L’enquête a notamment révélé que de nombreux parents ne savaient pas si leurs enfants utilisaient des outils d’IA générative. Seuls 37 % des parents dont les enfants utilisaient des outils d’IA savaient qu’ils le faisaient. Près d’un quart des parents dont les enfants utilisaient des outils d’IA avaient supposé à tort que ce n’était pas le cas. La plupart des parents n’avaient pas parlé d’IA avec leurs enfants.