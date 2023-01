La plupart des acheteurs de voitures neuves paient désormais moins que le prix affiché

New York

CNN

—



Les Américains peuvent à nouveau acheter des voitures pour moins que le prix affiché. Mais cela ne signifie pas qu’ils trouvent de bonnes affaires chez leurs concessionnaires locaux.

Il y a un an, des stocks record signifiaient que 80% des acheteurs payaient plus que le prix de détail suggéré par les fabricants (PDSF), ou prix affiché, selon les données d’Edmunds. Pendant des décennies, les acheteurs de voitures ont pu négocier une remise.

Aujourd’hui, seuls 36% des acheteurs paient au-dessus de l’autocollant. Après avoir payé en moyenne 700 $ de plus que le PDSF au printemps, les acheteurs ont payé en moyenne 300 $ de moins que l’autocollant en décembre.

C’est encore bien moins que la moyenne de 2 600 $ que les acheteurs ont économisée sur le prix affiché en 2019, selon les données d’Edmunds – tandis que le prix moyen des transactions reste à un niveau record, selon les données d’Edmunds et de Cox Automotive, qui suivent toutes deux les ventes de voitures. , les prix et les stocks.

Cela a porté le prix de transaction moyen à un peu moins de 50 000 $ en décembre, en hausse d’environ 10 000 $, ou 26 %, par rapport à décembre 2019, juste avant que la pandémie ne bouleverse le marché des voitures neuves.

La pénurie de stocks de l’industrie automobile, qui a commencé au début de 2021, était due à un manque de pièces, notamment de puces informatiques. Ce resserrement signifiait que les voitures et les camions étaient vendus avant même qu’ils n’arrivent chez les concessionnaires – donc si quelqu’un ne voulait pas payer au-dessus de l’autocollant, il ne manquait pas d’acheteurs qui le feraient.

L’inventaire des pièces et des voitures neuves a depuis commencé à s’améliorer. Les lots des concessionnaires automobiles sont plus remplis qu’il y a un an – Cox estime que l’offre de voitures neuves a augmenté de 800 000, ou 83%, depuis le début de 2022 – mais cela reste plus d’un million de véhicules en dessous des niveaux de stock historiques.

Les constructeurs automobiles se sont concentrés sur l’utilisation de l’offre accrue de puces et d’autres pièces pour construire leurs modèles les plus chers – et les plus rentables -, tels que les gros VUS et les camionnettes et les nouveaux véhicules électriques, qui ont eux-mêmes un prix d’autocollant élevé (, ainsi comme liste d’attente pour les acheteurs).

Les modèles moins chers, comme les berlines compactes, sont encore très rares, d’autant plus que General Motors, Ford et la société mère de Chrysler, Stellantis, se sont plus ou moins retirés de ces marchés. Les constructeurs automobiles asiatiques qui fabriquent encore les modèles de voitures les moins chers ont également certains des stocks les plus serrés.

“Essayez simplement de trouver une Civic”, a déclaré Michelle Krebs, analyste principale pour Cox.

Même si les acheteurs paient moins que la vignette aujourd’hui, ils obtiennent également moins pour les voitures qu’ils échangent, car la valeur des voitures d’occasion a fortement chuté au cours des six derniers mois.

Sans les stocks plus serrés qui ont poussé les acheteurs de voitures neuves vers le marché des voitures d’occasion, les prix des voitures d’occasion ont chuté d’environ 9 % au cours de la dernière année, selon l’indice des prix à la consommation, la principale mesure de l’inflation du gouvernement. Les prix des véhicules de cinq ans ou plus ont baissé d’environ 15 %, selon les données d’Edmunds. Cela signifie que la valeur des échanges a chuté d’environ 3 000 $, ou 11 %, juste depuis le sommet de juin.

En outre, les taux d’intérêt ont fortement augmenté alors que la Réserve fédérale a relevé les taux dans le but de maîtriser l’inflation, et les acheteurs doivent débourser des paiements de voiture record, y compris les durées de prêt les plus longues jamais enregistrées, pour chasser les voitures du beaucoup.

Certains signes indiquent que les choses s’amélioreront pour les acheteurs de voitures neuves dans les mois à venir, à mesure que les stocks continueront de s’accumuler. Cela donnera aux acheteurs plus de chances de marchander à nouveau. Les incitations offertes pour attirer les acheteurs, qui avaient pratiquement disparu, augmentent à nouveau, selon les données.

“L’inventaire est sur une trajectoire ascendante. Cela ouvre la porte à un certain assouplissement des prix », a déclaré Zack Krelle, analyste du secteur chez TrueCar.

Malheureusement, la plus grande chose qui pourrait aider les prix pourrait être un ralentissement de l’économie, avec une augmentation des pertes d’emplois et du chômage. Cela réduirait probablement une part importante de la demande et contribuerait à faire baisser les prix. Mais les prix pourraient ne pas baisser autant que lors des récessions passées, compte tenu de la demande refoulée des acheteurs qui sont restés à l’écart ces dernières années en attendant l’occasion d’acheter, selon Krelle.