La plupart des abonnés de Netflix n’auraient pas essayé ses jeux vidéo

Netflix prévoit d’élargir le catalogue de jeux mobiles qu’il a lancé en novembre, mais peu d’abonnés Netflix joueraient le jeu.

Netflix propose plus de 20 jeux mobiles pour les utilisateurs iOS et Android et prévoit d’augmenter son offre à 50 jeux d’ici la fin de l’année, selon un CNBC. Jusqu’à présent, moins de 1% des 221 millions d’abonnés de Netflix joueraient quotidiennement à ces jeux sur le service de streaming. Les jeux Netflix ont été téléchargés 23,3 millions de fois et 1,7 million de joueurs en moyenne chaque jour, a rapporté CNBC, citant des données de la société d’analyse d’applications Apptopia.

À titre de comparaison, des jeux mobiles populaires tels que Subway Surfers, Roblox et Parmi nous ont chacun plus de 100 millions de téléchargements, selon Apptopia.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Codes secrets Netflix : Découvrez de meilleures recommandations de streaming…

2:15



Le catalogue de Netflix propose actuellement des jeux tels que Stranger Things : 1984, 12 Minutes, et tourne sur des jeux mobiles classiques comme Shooting Hoops, Bowling Ballers et Card Blast. Netflix ajouterait des jeux à travers les genres et les émissions, y compris Queen’s Gambit Chess.

Netflix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’année dernière, le chef de l’exploitation, Greg Peter, a déclaré que Netflix prévoyait de expérimenter des jeux et essayer un tas de choses, mais il a ajouté que le prix à long terme serait la capacité de créer “des propriétés qui sont connectées aux univers, aux personnages, aux histoires que nous construisons”.

Netflix est à toute vapeur sur les méthodes pour générer de nouveaux revenus et garder l’attention des gens. Dans son dernier trimestre, Netflix a perdu près d’un million d’abonnés d’avril à juin.

Lire la suite: Les meilleures émissions de science-fiction sur Netflix