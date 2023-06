La plupart des 108 victimes de noyade dans un accident de bateau au Nigeria étaient des femmes et des enfants

ABUJA, Nigéria (AP) – La plupart des 108 personnes qui se sont noyées après la rupture d’un bateau dans le centre-nord du Nigéria étaient des femmes et leurs enfants, ont déclaré jeudi à l’Associated Press des survivants et des autorités locales à la fin des recherches.

Le bateau en bois transportait plus de 250 personnes sur le fleuve Niger dans l’État de Kwara alors qu’elles rentraient chez elles après un mariage nocturne lorsque l’embarcation a heurté une bûche et s’est fendue tôt lundi, ont déclaré des survivants.

« Nous avons emmené des petits enfants au sol, mais certaines femmes ne voulaient pas laisser leurs enfants derrière eux et ils se sont noyés », a déclaré Ibrahim Mohammed, qui a survécu à l’accident.

L’un des survivants, Ibrahim Mohammed, a déclaré avoir transporté des petits enfants jusqu’au rivage, « mais certaines des femmes ne voulaient pas laisser leurs enfants derrière elles et elles se sont noyées ».

Les villageois ont mis fin à l’opération de recherche jeudi après-midi, les victimes étant toutes enterrées près de la rivière conformément aux coutumes locales, a-t-il ajouté.

Au moins 144 personnes ont survécu à l’accident sur le fleuve Niger, qui est l’un des plus longs d’Afrique avec environ 4 100 kilomètres (2 500 miles). Le bateau devait transporter environ 200 personnes mais en contenait au moins 250, a déclaré Mohammed Ibrahim Liman, président du district de Pategi où l’accident s’est produit.

« Les gens se sont précipités pour apporter de l’aide, mais il était difficile de voir les passagers compte tenu de la taille du fleuve », a déclaré Liman à AP. Pas moins de 68 des morts provenaient d’un village, a-t-il dit.

Les bateaux sont couramment utilisés pour le transport à Pategi et dans de nombreuses autres communautés entourées d’eau à travers le Nigéria. Les accidents les impliquant sont fréquents et sont généralement imputés à la surcharge et à l’utilisation de navires mal entretenus. Un bateau chavirant en mai a tué 15 personnes, dont des enfants.

L’accident de lundi a été l’un des plus meurtriers au Nigeria ces dernières années, ont indiqué les autorités.

Alors que les villageois pleuraient, ils ont appelé les autorités à améliorer les routes de la région comme moyen de transport préféré.

« Les vies perdues ont déjà disparu. Le gouvernement devrait faire tout ce qu’il peut pour nous aider », a déclaré Muhammed Alhassan, qui a perdu six membres de sa famille dans l’accident.

Le président nigérian Bola Tinubu a promis que son administration se pencherait sur les défis du transport fluvial pour assurer le respect des normes de sécurité.

Après avoir visité le district de Pategi mercredi, le gouverneur de l’État de Kwara, AbdulRahman AbdulRazaq, a déclaré que l’État mettrait en place davantage de directives de sécurité pour le transport par eau.

« Notre étape immédiate est de livrer au moins 1 000 gilets de sauvetage pour permettre des déplacements sûrs sur l’eau », a déclaré le gouverneur, selon un communiqué publié par son bureau.

Chinedu Asadu, Associated Press