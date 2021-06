La plupart de mes expériences dans les relations ont été maudites

Selena Gomez explique pourquoi ses relations passées « ont été maudites ».

Le joueur de 28 ans a été lié de manière romantique à Justin Bieber et au Weeknd.

La chanteuse a déclaré qu’elle était « beaucoup trop jeune pour être exposée à certaines choses quand j’étais en couple ».

Selena Gomez explique pourquoi elle a dû « Lose You to Love Me ».

La chanteuse de 28 ans a révélé qu’elle s’était toujours sentie « moins que dans les relations passées » et « ne s’était jamais vraiment sentie égale » à ses proches dans une couverture samedi pour Vogue Australia.

La vie amoureuse de l’ancienne de Disney Channel a reçu une large couverture médiatique à la suite de ses relations très médiatisées avec Justin Bieber, avec qui elle est sortie de 2010 à 2018, et le Weeknd, avec qui elle est sortie en 2017. Elle est également liée à Nick Jonas et Zedd.

Le joueur de 28 ans a été lié de manière romantique à Justin Bieber et au Weeknd.

« Je pense que la plupart de mes expériences relationnelles ont été maudites », a déclaré Gomez. « J’ai été beaucoup trop jeune pour être exposé à certaines choses quand j’étais en couple. »

‘Révélation’ : Selena Gomez annonce son premier album en espagnol

Gomez a déclaré que des sentiments d’insuffisance l’avaient conduite dans une quête pour embrasser pleinement ce qui la rendait « rare », un mot qui est ressorti lors d’une session d’écriture avec l’auteur-compositeur Nolan Lambroza pour son single de 2020 qui célèbre l’amour de soi et l’individualité.

« Je viens de dire que c’est ce que je veux ressentir pour moi-même », a déclaré Gomez à Vogue Australia. « Donc, ce n’était même pas nécessairement comme: ‘Oh, je me sens comme ça, laisse-moi le chanter.’ C’était presque comme : ‘En fait, j’ai besoin de ressentir ça pour moi-même.' »

« Rare » de Selena Gomezest votre nouveau guide pour passer à autre chose, avec des échos de ses romances passées

« Rare » est très important pour Gomez. C’est aussi le nom de son album 2020, la marque de sa ligne de beauté lancée en septembre et le surnom de son fonds pour la santé mentale, Rare Impact Fund, car elle continue d’être une ardente défenseure de la santé mentale.

« Je suis vraiment content de qui je suis. Je suis reconnaissant qu’en entrant dans 29 ans – même il y a seulement deux ans – j’étais différent », a déclaré Gomez, qui aura 29 ans en juillet. « Ça ne fait que s’améliorer, et c’est un peu ce que les gens disent, vous savez, quand vous vieillissez, vous vous sentez un peu plus en confiance avec qui vous êtes. Je ne sais pas si ce sera chaque année pour moi. C’est peut-être le cas Mais j’ai juste l’impression de grandir constamment dans la bonne direction. »