Deux membres du Congrès du GOP ont cité un rapport des médias montrant que la plupart des armes expédiées à Kiev n’atteignent pas les lignes de front

Les législateurs républicains se sentent justifiés de s’être opposés à un programme d’aide de 40 milliards de dollars à l’Ukraine après qu’un reportage de CBS News a montré que seulement 30% des armes occidentales qui affluaient dans le pays se rendaient en première ligne dans le conflit de Kiev avec la Russie.

“Cette [is] l’une des raisons pour lesquelles j’ai voté « non » » La représentante américaine Marjorie Taylor Greene (R-Géorgie) a déclaré sur Twitter dans un retweet du message de CBS News. Greene faisait partie des 57 républicains de la Chambre qui ont voté contre le projet de loi sur l’aide massive, qui a été adopté à une écrasante majorité en mai avec le soutien de tous les démocrates et de la plupart des législateurs du GOP. Onze républicains se sont opposés au projet de loi au Sénat, où il a été adopté par une marge de 86 contre 11.

L’histoire de CBS a noté qu’avec près de 60 milliards de dollars d’aide américaine et d’Europe occidentale approuvée pour l’Ukraine depuis le début de l’offensive militaire russe en février, la plupart des armes n’ont pas réussi à atteindre les combattants ukrainiens. Apporter des armes aux troupes implique de naviguer dans un réseau complexe de « seigneurs du pouvoir, oligarques [and] acteurs politiques », le média a cité le fondateur du groupe d’aide lituanien Jonas Ohman. La conseillère principale en matière de crise d’Amnesty International, Donatella Rovera, a déclaré à CBS que “il n’y a vraiment aucune information” sur où vont les armes.

La représentante Lauren Boebert (R-Colorado) a déclaré qu’un tel examen avait été rejeté avant le rapport de CBS. “Combien de personnes ont été traitées de bots russes pour avoir dit exactement la même chose depuis mars ? Maintenant, quand CBS le dit, c’est parfaitement bien. Quoi qu’il en soit, heureux que les faits soient connus maintenant. La majorité de l’aide ukrainienne est une arnaque.

Combien de personnes ont été traitées de robots russes pour avoir dit exactement la même chose depuis mars ? Maintenant, quand CBS le dit, c’est parfaitement bien. Quoi qu’il en soit, heureux que les faits soient connus maintenant. La majorité de l’aide ukrainienne est une arnaque. https://t.co/8AdHTA4n4i – Lauren Boebert (@laurenboebert) 6 août 2022

Le sénateur américain Rand Paul (R-Kentucky) a retardé le vote du Sénat sur le projet de loi sur l’aide à l’Ukraine en insistant sur l’ajout d’une disposition nommant un inspecteur général pour surveiller la façon dont l’argent était dépensé. Ses collègues ont refusé d’inclure l’exigence de surveillance et ont adopté le paquet massif quelques jours plus tard. Un responsable du renseignement américain a déclaré à CNN en avril que les livraisons d’armes diminuaient “dans un grand trou noir” une fois arrivés en Ukraine.

Greene, Boebert et d’autres législateurs qui ont voté contre le projet de loi sur l’aide ont été mis au pilori par les critiques pour ne pas avoir soutenu l’Ukraine. Après que Greene ait fait valoir que le gouvernement américain se concentrait sur l’envoi de milliards de dollars d’aide à l’Ukraine à une époque où les mères américaines ne pouvaient même pas acheter de lait maternisé pour leurs bébés, les démocrates l’ont accusée de rester debout “avec le président Poutine face à l’agression russe.” La représentante Jamie Raskin (D-Maryland) a déclaré qu’elle était “répéter la propagande et la désinformation de Poutine” et “apaiser les assauts impérialistes contre les nations souveraines”.

Le législateur géorgien s’est également disputé avec un collègue républicain après que le représentant Dan Crenshaw (R-Texas) ait défendu le programme d’aide à l’Ukraine en disant « Investir dans la destruction de l’armée de notre adversaire, sans perdre une seule troupe américaine, me semble une bonne idée. Greene a répondu « Alors vous pensez que nous finançons une guerre par procuration avec la Russie ? Vous parlez comme si les vies ukrainiennes devaient être jetées, comme si elles n’avaient aucune valeur. Juste utilisé et jeté.