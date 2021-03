SAN FRANCISCO (AP) – La plupart des 40 millions d’habitants de Californie pourront profiter d’activités intérieures limitées telles que manger à l’intérieur ou regarder un film dans un cinéma d’ici le milieu de la semaine, alors que les taux de cas de coronavirus continuent de rester bas, ont déclaré vendredi des responsables de l’État.

Les responsables ont déclaré que 13 comtés, dont Los Angeles, seraient en mesure d’ouvrir des restaurants, des gymnases et des musées à capacité limitée dimanche, le résultat de l’État atteignant une mesure d’équité de 2 millions visant à obtenir plus de vaccins dans les communautés à faible revenu. On s’attend à ce que 13 autres comtés rouvrent mercredi sous une autre métrique.

La semaine prochaine également, l’État élargit l’admissibilité au vaccin encore rare.

QUELS COMTÉS PEUVENT RÉOUVRIR DIMANCHE ET POURQUOI?

Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé la semaine dernière qu’il mettrait de côté 40% des vaccins pour les résidents d’environ 400 codes postaux que l’État juge les plus vulnérables sur la base de paramètres tels que le revenu du ménage, l’accès aux soins de santé et les niveaux d’éducation.

Le but est de lier les normes de réouverture à la garantie que les personnes les plus touchées par la pandémie sont protégées contre le virus, a-t-il déclaré. Une fois que l’État a atteint 2 millions de doses administrées dans ces codes postaux, ce qu’il a fait vendredi, le seuil pour sortir du niveau le plus restrictif dans un système à quatre niveaux à code couleur adopté par l’État en août se relâche.

Auparavant, les comtés pouvaient passer du niveau violet au niveau rouge inférieur en fonction de paramètres qui incluent le nombre de nouveaux cas de COVID-19 pour 100000 personnes par jour sur une période de plusieurs semaines. Le seuil pour entrer dans le niveau rouge passe désormais de 7 cas pour 100 000 résidents à 10 cas.

Les comtés éligibles pour rouvrir dans les 48 heures – dimanche – incluent Contra Costa et Sonoma dans la région de la baie de San Francisco et Los Angeles. San Bernardino et Orange ont déclaré qu’ils le feraient dimanche, bien que les responsables du comté de LA aient déclaré qu’ils attendraient jusqu’à lundi.

QU’EN EST-IL DES AUTRES COMTÉS?

San Diego, Sacramento, Riverside et Ventura font partie des 13 comtés supplémentaires qui devraient rouvrir mercredi via le processus de réaffectation normal qui a lieu tous les mardis.

San Joaquin et Santa Barbara font partie de cette catégorie. Les comtés durement touchés de Kern et Fresno dans la vallée centrale restent dans le niveau le plus restrictif.

QUI DEVIENT ADMISSIBLE AU VACCIN LUNDI?

L’État ouvre la vaccination à environ 4,4 millions de personnes âgées de 16 à 64 ans souffrant de handicaps et de certains problèmes de santé, notamment l’obésité sévère, le diabète de type 2, l’insuffisance rénale chronique au stade quatre ou plus et le syndrome de Down.

Les directives de la Californie n’appellent pas de documentation médicale; les gens devront plutôt attester qu’ils sont éligibles. Cela réduit les obstacles à l’accès, mais ouvre également une faille pour les cavaliers de ligne déterminés.

San Francisco va un peu plus loin que l’État, élargissant les catégories autorisées et ajoutant les personnes sourdes, séropositives ou ayant des troubles de la santé comportementale, y compris des troubles mentaux graves ou des troubles liés à l’usage de substances, pour se faire vacciner.

Le Dr Paul Simon, directeur scientifique du comté de LA, a déclaré que les gens seront invités à signer une attestation s’ils ne peuvent pas fournir de documentation. «Nous espérons certainement que les gens n’essaieront pas de profiter de la situation et seront honnêtes», a déclaré Simon.

L’État élargit également l’admissibilité aux travailleurs des transports en commun, aux résidents et aux travailleurs des refuges pour sans-abri, des prisons et des centres de détention. Ils se joignent aux enseignants, aux travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture, aux employés de la santé et aux personnes âgées de 65 ans et plus pour être admissibles au vaccin.

QUEL EST L’ÉTAT DU NOUVEAU SYSTÈME DE VACCIN EN CALIFORNIE?

Fin janvier, Newsom a annoncé que l’assureur Blue Shield mettrait en place et administrerait un nouveau système de suivi et d’administration des vaccins. Les 58 comtés de l’État et trois villes dotées de services de santé publique seraient tenus d’utiliser le système My Turn de l’État pour prendre des rendez-vous.

Blue Shield devrait prendre le contrôle d’ici le 31 mars. Mais le comté de Santa Clara a refusé de signer un contrat avec l’assureur, affirmant qu’il pouvait mieux vacciner ses résidents avec un système de rendez-vous supérieur au système de l’État.

Le PDG de Blue Shield, Paul Markovich, a déclaré vendredi que plus de la moitié des juridictions locales de la santé sont passées à My Turn ou vont bientôt changer, a-t-il déclaré.

Mon tour est idéal pour planifier des rendez-vous dans les sites de vaccination de masse, mais il n’est pas très efficace pour créer des créneaux pour les populations vulnérables dans les plus petites cliniques, a déclaré Joe Prado, directeur de la division de la santé communautaire du comté de Fresno. Il s’attend à ce que le portail en ligne de l’État s’améliore.

«Nous allons vivre encore un peu plus longtemps avec ces deux systèmes», a-t-il déclaré.

L’écrivain d’Associated Press Stefanie Dazio a contribué depuis Los Angeles.