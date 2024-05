La plume la plus chère du monde vendue aux enchères en Nouvelle-Zélande

L’oiseau huia était sacré pour le peuple maori. Leurs plumes étaient souvent portées comme couvre-chef par les chefs et leurs familles et également offertes ou échangées.

Sa dernière observation confirmée remonte à 1907, mais des observations non confirmées ont été signalées pendant vingt à trente ans après, selon le Musée de Nouvelle-Zélande.

Le huia était un petit oiseau chanteur de la famille des wattlebirds de Nouvelle-Zélande et était connu pour ses capacités de saut et son magnifique plumage, qui se distingue par la pointe blanche sur le bord.

« Il a toujours son éclat très distinct et il n’y a eu aucun dommage causé par les insectes », a-t-elle déclaré à la BBC.

Elle ajoute que la maison de vente aux enchères a encadré l’objet derrière un verre de protection UV et avec du papier d’archives, ce qui signifie qu’il aura une « très longue durée de vie ».

La plume est enregistrée comme taonga tūturu dans le cadre d’un système de protection des objets fabriqués par les Maoris. Seuls les collectionneurs disposant d’une licence dans le système étaient autorisés à l’acheter, et il ne peut pas quitter le pays sans l’autorisation du ministère de la Culture et du Patrimoine.

Le grand intérêt et l’enthousiasme des Néo-Zélandais ont également contribué à faire grimper le prix, selon Mme Morris.

« Nous avons un nombre record de personnes qui cherchent à devenir collectionneurs enregistrés », dit-elle. « En Nouvelle-Zélande, nous nous soucions énormément de la protection de la terre, de l’environnement, de notre flore et de notre faune. »

« Et je pense que peut-être parce que cet oiseau est maintenant éteint, nous regarderions d’autres oiseaux en Nouvelle-Zélande et dirions que nous ne voulons plus que cela se reproduise », ajoute-t-elle.