La pluie trempe la Californie, les voyages de vacances grondant

Au Donner Summit, des scientifiques du Central Sierra Snow Lab de l’Université de Californie à Berkeley ont signalé samedi plus de deux pieds de chutes de neige en moins de 36 heures, et les responsables des transports de l’État faisaient tourner de grandes plates-formes au milieu de la détérioration des conditions routières. À 7 heures du matin, plus de 30 camions semi-remorques étaient garés en file indienne le long de l’accotement de l’Interstate 80 en direction est à la frontière du Nevada.

Pendant des semaines, une série de tempêtes majeures ont frappé la Californie, provoquant des inondations et des dégâts extrêmes dans tout l’État.

Les autorités nationales, fédérales et locales ont imploré les automobilistes de rester en dehors des routes qui étaient déjà remplies de voyageurs déterminés à destination des pistes lors d’un week-end bien rempli pour le Martin Luther King Day.

“Si vous pouvez éviter de voyager, veuillez envisager de rester à la maison”, a déclaré vendredi Mike Keever, directeur adjoint de l’agence nationale des transports, Caltrans, lors d’une conférence de presse. «Regardez du football. Passez du temps avec votre famille.

Mais sur Olympic Valley Road, au sommet de la Sierra Nevada, un embouteillage lent avançait dans la neige épaisse vers Palisades Tahoe, une station de ski près du lac Tahoe où, à 6 heures du matin, près d’un pied de neige fraîche était tombé.

Andrew Feldmeth, 24 ans, un ingénieur de San Francisco, a déclaré que le trajet de trois ou quatre heures de la région de la baie au lac Tahoe lui avait pris neuf heures, car la visibilité en blanc a arrêté la circulation pendant des heures vendredi soir.

“Les gens tournaient comme des fous”, a déclaré M. Feldmeth, ajoutant qu’il était 23 heures au moment où il a conclu son bail de ski sur la rive ouest du lac Tahoe. “Nous allions bien, c’était juste les autres personnes que vous ne connaissez pas.”

Dans le comté de Santa Clara, où une légère pluie est tombée samedi lors du match éliminatoire de la NFL entre les 49ers de San Francisco et les Seahawks de Seattle, la foule au Levi’s Stadium n’a pas diminué. Deux jours auparavant, l’ailier serré des 49ers George Kittle avait publiquement exprimé son impatience face aux coupures de courant qui duraient depuis des jours dans certaines parties du nord de la Californie.