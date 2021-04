La jument passionnante Echoes In Rain a battu les garçons avec un affichage impressionnant dans l’eCOMM Merchant Solutions Champion Novice Hurdle à Punchestown.

L’entraîneur Willie Mullins avait sellé sept précédents lauréats du concours Grade One, avec Hurricane Fly (2009), Faugheen (2014) et Douvan (2015) parmi ceux inscrits au tableau d’honneur.

Cette année, le gestionnaire de Closutton a lancé un double assaut, avec le double vainqueur de la deuxième année Echoes In Rain, le favori 8-13 sous le fils de l’entraîneur Patrick Mullins, et Blue Lord deuxième meilleur sur le marché à 15-8 entre les mains de Paul Townend.

Souhaitant rebondir après une chute de vol final alors qu’il semble avoir été réservé pour la deuxième place derrière son partenaire, Appreciate It dans le Supreme Novices ‘Hurdle à Cheltenham, Blue Lord a entrepris de faire toute la course, avec Echoes In Rain toujours dans son sillage.

Le favori a cependant pris la tête avec une relative facilité sur la course vers le vol final, avant de donner un peu plus de trois longueurs de dégagement lors du run-in.

Le colonel Mustard (40-1) a terminé en beauté pour battre Blue Lord à la deuxième place et refuser à Mullins un doublé.

Mullins a déclaré: « C’est un excellent début de semaine pour Patrick et pour les relations d’Echoes In Rain.

« C’est une pouliche qui s’améliore au fur et à mesure qu’elle apprend la course. Elle vient de faire une erreur, et Patrick se blâme parce qu’il ne voulait pas qu’elle saute aussi bien qu’elle se préparait à sauter parce qu’elle allait atterrir. là trop tôt, alors il la laissa jouer.

«C’est une pouliche qui a maintenant gagné au plus haut niveau, et j’espère que c’est là qu’elle restera pendant les deux prochaines années.

«Elle pourrait courir sur le Flat, mais il nous a fallu deux ans pour la calmer, alors je doute que je vais faire ça.

« Je dirais que nous allons probablement nous en tenir à ce jeu de saut. Elle apprend à se rythmer en sautant maintenant, et vous devriez en être heureux. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’Echoes In Rain pourrait devenir un prétendant au Champion Hurdle, il a ajouté: « Elle s’améliore chaque jour et à chaque course et on dirait qu’elle se prépare pour avoir une chance. »