La pluie ralentit et les eaux de crue reculent, mais la colère des New-Yorkais grandit

NEW YORK – Les New-Yorkais étaient frustrés vendredi face aux sous-sols inondés et aux biens endommagés.

Les égouts pluviaux ne pouvaient tout simplement pas faire face aux pluies battantes du début de la journée.

L’eau s’est calmée depuis, mais l’inondation était si grave qu’une propriétaire de restaurant a déclaré à CBS New York qu’elle aurait dû traverser la rue à la nage pour atteindre sa porte d’entrée.

Au lieu de cela, elle a regardé l’eau monter sur ses caméras de surveillance et, au moment où l’inondation s’est calmée, sa structure de restauration extérieure avait été emportée.

Ce n’est que l’histoire d’un New-Yorkais, mais cette tempête a touché tout le monde.

Que vous conduisiez sur le FDR ou que vous chassiez des cascades dans le métro, vous avez presque certainement été affecté par les averses incessantes qui ont frappé la ville de New York vendredi.

Les navetteurs ont eu du mal à se rendre au travail et à en revenir, la plupart des lignes de métro étant perturbées et Metro-North étant entièrement suspendu pendant des heures en dehors de Manhattan.

« Il y a 3 500 bus. Ils roulent et arrivent à leur destination. Seuls quelques-uns sont restés bloqués. La très grande majorité d’entre eux représentent actuellement la part du lion de nos transports en commun », a déclaré Janno Lieber, président-directeur général de MTA.

Les New-Yorkais ont été invités à rester chez eux, mais même la maison n’était pas sûre pour de nombreux appartements en sous-sol à Brooklyn, car les systèmes d’égouts refoulaient et s’écoulaient des toilettes et des baignoires des gens..

« Des ordinateurs portables ont été détruits, des matelas ont été détruits, des meubles ont été détruits, sans parler de tous les problèmes d’hygiène », a déclaré Thomas Trevisan, un habitant de Williamsburg.

« L’eau revient en fait par la conduite d’égout principale jusqu’au sous-sol. Au lieu de sortir, elle entre et jaillit comme un putain de geyser », a ajouté Kelly Hayes, propriétaire du restaurant Gowanus Garden.

Vendredi matin, les eaux usées ont rempli le sous-sol de son restaurant et les eaux de crue à l’extérieur ont culminé à plus de 3 pieds, noyant sa structure de restauration extérieure et la laissant en morceaux.

« Cela va me coûter entre 5 000 et 10 000 dollars rien que pour transporter les ordures, donc cela ne permettra même pas de reconstruire mon entreprise », a déclaré Hayes.

Hayes a déclaré qu’au moment où elle avait reçu une alerte d’urgence de la ville, il était trop tard.

« C’est comme si les crues soudaines se produisaient maintenant et que nous étions déjà sous l’eau », a déclaré Hayes.

Le président de l’arrondissement de Brooklyn, Antonio Reynoso, et l’avocat public Jumaane Williams critiquent désormais le maire Eric Adams pour ce qu’ils appellent son manque d’urgence avant la tempête.

« Si vous comptez nous envoyer des informations la veille au soir, vous devriez probablement vous préparer à une conférence de presse tôt le matin afin que nous puissions informer les gens de notre position », a déclaré Williams.

Adams a déclaré que son administration avait envoyé des notifications jeudi après-midi.

« Vous diffusiez cette tempête qui s’approchait. Il faudrait être sous un rocher pour ne pas savoir que les tempêtes arrivaient dans la ville et nous continuons à utiliser les réseaux sociaux, toutes les formes de notification », a déclaré le maire.

Après que les restes de l’ouragan Ida ont frappé notre région en 2021, beaucoup espéraient que les pires inondations étaient derrière nous. Mais vendredi a été une autre journée de météo sans précédent ici à New York.

« Nous, à l’État et à la ville, devons agir plus rapidement pour mettre en place des infrastructures de traitement des eaux pluviales et améliorer notre réponse en matière de climat », a déclaré la députée Emily Gallagher.

Selon le décompte de la mairie, trois personnes ont dû être secourues des sous-sols et 15 personnes ont été secourues de leurs appartements vendredi. Heureusement, personne n’a été grièvement blessé.

Quant au restaurant de Hayes, elle espère être de nouveau ouvert la semaine prochaine, mais a déclaré que les dégâts lui coûteraient probablement 30 000 $.

