La pluie pourrait avoir un impact sur la finale de la Coupe du monde T20 entre l’Angleterre et le Pakistan avec des règles modifiées et un partage de trophées possible | Nouvelles du cricket

La Coupe du monde T20 pourrait être partagée pour la première fois de son histoire avec la pluie menaçant de faire des ravages avec la finale de ce week-end entre l’Angleterre et le Pakistan à Melbourne.

L’Angleterre cherche à remporter le tournoi pour la première fois depuis 2019 après avoir décimé l’Inde de 10 guichets lors de la demi-finale de jeudi à Adélaïde, tandis que le Pakistan cherche à répéter son triomphe de 2009 après avoir vaincu la Nouvelle-Zélande par sept guichets lors de leurs quatre derniers affrontements en Sydney un jour plus tôt.

Cependant, les deux équipes pourraient encore tenir le trophée en l’air si le mauvais temps empêche au moins un match à 10 contre une équipe de se terminer dimanche ou lundi, jour de réserve.

Regardez les meilleurs moments de la superbe victoire de l'Angleterre à 10 guichets contre l'Inde lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 à Adelaide Oval



Il y a actuellement 95 % de probabilité de pluie dimanche entre 15 et 25 mm et 95 % de probabilité de pluie lundi entre 5 et 10 mm.

Les organisateurs ont ajouté deux heures supplémentaires au temps de jeu le jour de la réserve si nécessaire, avec sept heures et 10 minutes désormais disponibles le lundi.

La finale devrait commencer à 8 heures du matin, heure du Royaume-Uni, dimanche et si le jeu commence mais est ensuite interrompu en raison de la pluie, le jeu reprendra à partir de ce moment lundi plutôt que d’être redémarré.

Si le jour de réserve est nécessaire, le jeu commencera à 4 heures du matin, heure du Royaume-Uni, bien que les sombres prévisions pour lundi soulèvent la perspective de vainqueurs conjoints.

La pluie a déjà emporté trois matchs au Melbourne Cricket Ground dans ce tournoi – Angleterre contre Australie, Afghanistan contre Nouvelle-Zélande et Afghanistan contre Irlande – tandis que la victoire de l’Irlande sur l’Angleterre sur le site a été affectée par la pluie.

Regardez les temps forts alors que le Pakistan atteint la finale de la Coupe du monde T20 après une victoire dominante contre la Nouvelle-Zélande à Sydney



Melbourne a un lieu avec un toit – le stade Marvel dans la région des Docklands – mais il n’y a aucune chance que le Conseil international de cricket déplace le jeu.

Les conditions du tournoi stipulent également que “tous les efforts” seront déployés pour terminer la finale dimanche, même si cela se traduit par un concours écourté.

Un minimum de cinq overs-a-side était nécessaire pour constituer un match dans les phases de groupes, mais il est porté à 10 pour les phases à élimination directe.

L’ouvreur anglais Alex Hales, qui a frappé un 86 invaincu sur 47 balles lors de la victoire de son équipe contre l’Inde, a déclaré: “J’ai un œil sur [the forecast] et ça ressemble à un pouce de pluie, mais on ne sait jamais. Doigts croisés.”

La finale de la Coupe du monde T20 en direct dimanche. L'accumulation commence à 7 heures du matin avant un départ à 8 heures du matin au Melbourne Cricket Ground.