La pluie persistera alors que les Californiens fatigués de la tempête font face à des évacuations

LOS ANGELES (AP) – La dernière d’une série de tempêtes incessantes a frappé la Californie lundi, inondant les routes, battant les côtes avec de fortes vagues, transformant les rivières en zones d’inondation jaillissantes et forçant l’évacuation de milliers de villes avec des histoires de coulées de boue mortelles.

Le National Weather Service a déclaré que la pluie devrait se poursuivre jusqu’à mardi après avoir déversé jusqu’à 14 pouces (35,5 centimètres) à des altitudes plus élevées dans le centre et le sud de la Californie. Après un bref répit, une autre tempête devait déferler sur l’État dans quelques jours, ajoutant à la misère et saturant davantage les zones déjà menacées d’inondations et de coulées de débris.

Les tempêtes ont laissé un héritage de routes chaotiques, menacé les villes côtières et riveraines et laissé des dizaines de milliers de personnes sans électricité. Le service météorologique a émis une veille d’inondation jusqu’à mardi pour toute la région de la baie de San Francisco, ainsi que la vallée de Sacramento et la baie de Monterey. Les zones touchées par des incendies de forêt ces dernières années ont été confrontées à la possibilité que de la boue et des débris s’abattent sur des collines dénudées qui n’ont pas encore complètement récupéré leur couche protectrice de végétation.

“De fortes pluies supplémentaires mardi aggraveront les inondations en cours et continueront le risque d’inondations soudaines et de glissements de terrain, en particulier dans les régions des cicatrices de brûlures récentes”, a déclaré le service météorologique.

Les prévisionnistes ont également averti que le sud-ouest de la Californie pourrait voir des rafales de vent de 60 mph (97 km/h) au plus fort de la tempête, tandis que certaines régions pourraient recevoir des précipitations d’un demi-pouce (12,7 millimètres) par heure.

Le nombre de morts de la série de tempêtes incessantes qui a commencé la semaine dernière est passé de 12 à 14 lundi, après que deux personnes, dont un sans-abri, ont été tuées par la chute d’arbres, ont déclaré des responsables de l’État.

Les autorités routières de l’État de Californie ont déclaré lundi soir que certaines parties des autoroutes américaines et nationales étaient fermées en raison d’inondations, de boue ou de glissements de terrain, de fortes chutes de neige ou de chutes de voitures et d’accidents de camions. Les fermetures comprenaient des voies en direction nord de l’US 101, une route côtière clé et des sections de l’US 6 et de la State Route 168.

Des ordres d’évacuation ont été émis dans le comté de Santa Cruz pour environ 32 000 habitants vivant à proximité de rivières et de ruisseaux gonflés par la pluie. La rivière San Lorenzo a été déclarée en phase d’inondation et des images de drones ont montré de nombreuses maisons assises dans de l’eau brune boueuse, les moitiés supérieures des voitures sortant.

Un garçon de 5 ans a disparu dans les eaux de crue lundi sur la côte centrale. La mère du garçon conduisait un camion lorsqu’il s’est échoué dans les eaux de crue près de Paso Robles. Des passants ont réussi à la libérer, mais le garçon a été balayé hors du camion et emporté, probablement dans une rivière, a déclaré Tom Swanson, chef adjoint du service d’incendie du comté de Cal Fire / San Luis Obispo.

Une recherche d’environ sept heures pour retrouver le garçon disparu n’a révélé que sa chaussure avant que les autorités ne l’annulent car les niveaux d’eau étaient trop dangereux pour les plongeurs, ont déclaré des responsables. Le garçon n’a pas été déclaré mort, a déclaré le porte-parole Tony Cipolla du bureau du shérif du comté de San Luis Obispo.

À environ 130 miles (209 kilomètres) au sud, environ 10 000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer dans le comté de Santa Barbara.

Toute la communauté balnéaire de Montecito – qui abrite le prince Harry, Oprah Winfrey et d’autres célébrités – a reçu l’ordre de fuir à l’occasion du cinquième anniversaire d’un glissement de terrain qui a tué 23 personnes et détruit plus de 100 maisons dans l’enclave côtière.

Les responsables du comté ont ordonné l’évacuation de 20 maisons dans la région d’Orcutt après les inondations et un gouffre a endommagé jusqu’à 15 maisons.

La propriété de Jamie McLeod était sous l’ordre d’évacuation de Montecito, mais elle a dit qu’il n’y avait aucun moyen pour elle de « descendre de la montagne » avec un ruisseau qui se précipite d’un côté et un glissement de terrain de l’autre. La propriétaire de la réserve ornithologique de Santa Barbara, âgée de 60 ans, a déclaré qu’un de ses employés était venu faire une livraison hebdomadaire de nourriture et s’était également retrouvé coincé.

McLeod a dit qu’elle se sentait chanceuse parce que sa maison se trouve sur un terrain élevé et que le courant est toujours allumé. Mais elle se lasse des ordres d’évacuation fréquents depuis l’énorme incendie de forêt suivi du glissement de terrain meurtrier il y a cinq ans.

“Ce n’est pas facile de déménager”, a déclaré McLeod. “Je l’aime totalement, sauf en cas de catastrophe.”

Ellen DeGeneres a partagé une vidéo Instagram d’elle-même debout devant un ruisseau déchaîné près de la maison de Montecito où elle vit avec sa femme, l’actrice Portia de Rossi. Elle a déclaré dans le message qu’on leur avait dit de s’abriter sur place parce qu’ils se trouvaient sur des hauteurs.

“C’est fou”, dit l’animateur du talk-show, vêtu d’un sweat à capuche et d’un imperméable, dans la vidéo.

À quelques kilomètres de la côte, une autre ville, La Conchita dans le comté de Ventura, a reçu l’ordre d’évacuer. Une coulée de boue y a tué 10 personnes en 2005.

Dans le comté de Ventura, la rivière Ventura a atteint son plus haut niveau jamais enregistré à plus de 25 pieds (7,6 mètres). Les pompiers utilisant des hélicoptères ont secouru plus d’une douzaine de personnes coincées sur une île dans les eaux tumultueuses.

La tempête a également emporté 3 pieds (1 mètre) de boue et de roche sur la State Highway 126, bloquant une longue file de voitures et de gros camions. Les équipages ont travaillé toute la nuit pour les libérer.

À Los Angeles, un gouffre a avalé deux voitures dans la région de Chatsworth lundi soir. Deux personnes se sont échappées par elles-mêmes et les pompiers ont secouru deux autres qui ont été légèrement blessés, ont indiqué les autorités.

Des dizaines de milliers de personnes étaient sans électricité, dont quelque 17 000 tard lundi soir dans la région de Sacramento. Le nombre de clients sans service était en baisse par rapport à plus de 350 000 un jour plus tôt après que des rafales de 60 mph ont renversé des arbres majestueux dans les lignes électriques, a déclaré le district municipal de Sacramento.

Le National Weather Service a mis en garde contre un “défilé implacable de rivières atmosphériques” – de longs panaches d’humidité s’étendant dans le Pacifique qui peuvent laisser tomber des quantités stupéfiantes de pluie et de neige. Les précipitations attendues au cours des deux prochains jours surviennent après que les tempêtes de la semaine dernière ont coupé l’électricité, inondé les rues et battu le littoral.

Le président Joe Biden a publié lundi une déclaration d’urgence pour soutenir la réponse aux tempêtes et les efforts de secours dans plus d’une douzaine de comtés.

Une grande partie de la Californie reste dans une sécheresse sévère à extrême, bien que les tempêtes aient contribué à remplir les réservoirs épuisés.

Les journalistes d’Associated Press Janie Har et Olga R. Rodriguez à San Francisco, Amy Taxin dans le comté d’Orange, Andrew Dalton à Los Angeles, Nic Coury à Aptos, Martha Mendoza à Santa Cruz et Haven Daley à Felton ont contribué à ce rapport.

Christopher Weber et Stefanie Dazio, Associated Press