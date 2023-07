La pluie n’a pas éteint les incendies de forêt au Canada, et une brume plus enfumée est en route, selon les responsables – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

TORONTO (AP) – Les incendies de forêt au Canada enverront une aggravation de l’air enfumé à travers le pays et les États-Unis voisins dans les prochains jours après que les fortes pluies récentes au Québec aient manqué les endroits où les incendies sont les plus actifs, ont déclaré mercredi des responsables.

La fumée des incendies de forêt a abaissé des rideaux de brume sur de larges étendues du Canada et des États-Unis, pénétrant dans le sud de l’Illinois, de l’Indiana et de l’Ohio, et se déplaçant dans certaines parties de la Virginie-Occidentale.

Les responsables canadiens affirment qu’il s’agit de la pire saison des incendies de forêt au pays et ils s’attendent à ce que la qualité de l’air demeure une préoccupation tout au long de l’été, tant que les incendies se poursuivront.

Il a commencé tôt sur un terrain plus sec que d’habitude et s’est accéléré très rapidement, épuisant les ressources de lutte contre les incendies à travers le pays, ont déclaré des responsables des incendies et de l’environnement.

Le météorologue d’Environnement et Changement climatique Canada, Steven Flisfeder, a déclaré que la fumée dérivera à travers le Québec et l’Ontario au cours des prochains jours, et que la qualité de l’air se détériorera en conséquence.

« Tant que les incendies brûlent et que la fumée est dans l’atmosphère, cela va être une préoccupation non seulement pour les Canadiens mais aussi pour les Américains », a déclaré Flisfeder.

Flisfeder a déclaré que le ciel enfumé et brumeux persistera à moins que les précipitations n’aident suffisamment les pompiers à contrôler les incendies. « Il est important de noter que les plus grandes quantités de pluie n’ont pas été reçues dans les zones où se trouvent la plupart des incendies de forêt actifs », a déclaré Flisfeder.

La région de Detroit s’est réveillée mercredi avec l’une des pires qualités de l’air aux États-Unis alors que la fumée des incendies de forêt au Canada s’est installée sur la majeure partie de la région des Grands Lacs et qu’une brume malsaine s’est propagée vers le sud, jusqu’au Missouri et au Kentucky.

Pendant ce temps, la NASA rapporte que la fumée des incendies de forêt dans le nord du Québec a atteint l’Europe. L’agence spatiale américaine a déclaré que les images satellite de lundi montraient de la fumée s’étendant à travers l’océan Atlantique Nord jusqu’à la péninsule ibérique, la France et d’autres parties de l’Europe occidentale.

Il y a 490 incendies qui brûlent à l’échelle nationale, dont 255 sont considérés comme hors de contrôle. L’Agence de prévention des incendies de forêt du Québec rapporte 110 feux actifs.

Le Canada a déjà dépassé le record de superficie brûlée. Presque toutes les provinces du Canada ont des incendies. Un record de 30 000 milles carrés (80 000 kilomètres carrés) du Canada a brûlé, une superficie presque aussi grande que la Caroline du Sud, selon le gouvernement canadien.

« Cette saison a été sans précédent », a déclaré Flisfeder.

Le médecin-chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a suggéré aux gens de prendre l’habitude quotidienne de vérifier la qualité de l’air cet été.

« C’est notre nouvelle norme maintenant, c’est d’examiner tous ces paramètres », a déclaré Moore.

Le ciel brumeux et l’air âcre étaient évidents dans la plus grande ville du Canada, Toronto, où les garderies et la commission scolaire ont suspendu les activités de plein air.

Près de 1 200 personnes vulnérables des communautés cries font partie des évacués qui ont fui le nord du Québec à cause des feux de forêt et de la fumée. Le Dr François Prévost du Conseil cri de la santé a déclaré que le processus d’évacuation s’est relativement bien déroulé, mais il ajoute que la situation pose des défis sanitaires, logistiques et culturels particuliers.

Droits d’auteur 2023 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

