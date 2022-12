La pluie, le ruissellement de la neige récente et les marées montantes soulèvent des problèmes d’inondation dans certaines parties de la Colombie-Britannique

Des veilles d’inondation et des avis de débit élevé sont affichés sur l’île de Vancouver et sur une grande partie de la côte sud intérieure de la Colombie-Britannique, car les fortes pluies et les marées hautes augmentent le risque d’inondation après les tempêtes de neige d’avant Noël.

Le River Forecast Centre a affiché des veilles d’inondation pour la région métropolitaine de Vancouver, la vallée du Fraser, la baie Howe et les deux tiers sud de l’île de Vancouver, alors que de fortes pluies ont inondé les régions dimanche et lundi, accélérant la fonte des neiges et provoquant un ruissellement supplémentaire.

Environnement Canada prévoit de 60 à 120 millimètres de pluie sur la Sunshine Coast et la région métropolitaine de Vancouver d’ici tôt mercredi.

Le bureau météorologique dit qu’il a «une grande confiance» que la pluie et la fonte des neiges, associées à des vents forts et à des marées hautes, provoqueront des inondations côtières potentiellement dommageables dans les zones basses de Vancouver et Howe Sound à la Sunshine Coast, à l’est de l’île de Vancouver et au sud. Îles du Golfe.

Le River Forecast Center indique également que les responsables surveillent de près la situation dans le nord-ouest de l’État de Washington, où une surveillance des inondations est en vigueur alors que la rivière Nooksack menace de dépasser ses rives.

Les hautes eaux de cette rivière étaient liées aux inondations dévastatrices de novembre dernier dans la vallée du Fraser et le centre affirme qu’il pourrait y avoir une “petite chance d’un débordement mineur” dans le bassin versant de la rivière Sumas du côté de la frontière de la Colombie-Britannique.

La ville de Vancouver a mis en garde lundi contre le risque d’inondation élevé, car les soi-disant marées royales – des marées saisonnières exceptionnellement élevées – devaient arriver tôt mardi en même temps que des vents forts devaient provoquer une importante onde de tempête.

“Les zones basses … seront exposées à un risque d’inondation élevé et pourraient subir des inondations de surface”, a déclaré la ville dans un communiqué.

La ville avait fermé une partie de la digue du parc Stanley par mesure de précaution.

Ailleurs, Environnement Canada maintenait des avertissements de tempête hivernale ou des bulletins météorologiques spéciaux pour certaines parties du sud et du sud-est de l’Intérieur, car 25 à 30 centimètres de neige étaient prévus dans la région de Kootenay et Boundary avant de se transformer en pluie ou en pluie verglaçante plus tard dans la journée.

Un avis aux voyageurs a été affiché exhortant les conducteurs à rester à l’écart de l’autoroute 3 à l’est d’Osoyoos. L’itinéraire est resté ouvert, bien que DriveBC, le système de conseil aux voyageurs en ligne de la province, ait mis en garde contre la «forte probabilité» de fermetures à court préavis.

La route 1 traversant le canyon du Fraser, juste au nord de Hope, a été fermée lundi en raison d’un risque d’avalanche.

La Presse Canadienne

