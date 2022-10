La pluie imprègne le comté de La Salle quand il en a le plus besoin – Shaw Local

Le comté de La Salle a finalement reçu des pluies substantielles mardi, stoppant la progression de la sécheresse.

Le climatologue de l’État de l’Illinois, Trent Ford, a déclaré au Times et au NewsTribune début octobre qu’entre 1,5 et 2 pouces de pluie seraient nécessaires pour mettre fin à la sécheresse de la région après un mois de septembre typiquement sec. Cette sécheresse mélangée à des températures anormalement chaudes et à des vents violents a créé des conditions favorables aux incendies de forêt, déclenchant des avertissements de ne pas brûler dans toute la région.

Le site Web US Drought Monitor présente Ottawa comme faisant partie d’une vaste étendue du centre de l’Illinois considérée comme étant anormalement sèche ou faisant partie d’une sécheresse modérée.

Plus tôt ce mois-ci, le niveau d’eau a atteint un creux presque record au pont commémoratif des anciens combattants à Ottawa. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Ford a déclaré que la région aurait besoin de plusieurs semaines de suite pendant lesquelles elle verrait environ 2,5 pouces de pluie pour que la sécheresse se termine vraiment. Il y a eu une brève période la semaine dernière où le comté de La Salle a reçu moins d’un demi-pouce de pluie, mais le sol pendant cette période était si sec qu’il a aspiré l’eau et n’a pas créé de ruissellement.

Le comté de La Salle a reçu 0,75 pouce de pluie en octobre, soit 30 % des précipitations normales du mois. Il est prévu de recevoir le double de cette quantité de pluie mardi seulement.

Alors que la pluie du mardi était indispensable, il en faudra encore plus. Les prévisions pour le reste de la semaine, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, sont généralement sèches mais fraîches, conformément à la moyenne typique d’octobre.