La pluie frappe New York et la réponse suscite un déluge de critiques

Pour les élus, les événements météorologiques violents constituent souvent une mise à l’épreuve de leur courage, tant opérationnel que politique. Et la différence d’approche entre les deux dirigeants new-yorkais était flagrante à l’approche de l’averse, créant une vague de critiques à l’encontre d’Adams pour ce que certains considéraient comme une réponse tardive.

Alors que les deux bureaux commençaient à envoyer des messages sur la tempête sur les réseaux sociaux jeudi après-midi, le bureau de Hochul a envoyé son premier avis aux médias vers 17 heures. Plus tard dans la soirée, elle a pris les ondes pour avertir personnellement les New-Yorkais des dangers de la tempête. Et vendredi matin, elle a fait quatre autres interventions médiatiques pour faire comprendre la gravité de la pluie avant de rejoindre le briefing conjoint.

Adams, en revanche, n’a pas du tout discuté publiquement de la tempête avant la conférence de presse de vendredi matin. Son commissaire à la gestion des urgences a accordé deux interviews aux médias jeudi et son bureau a envoyé un communiqué de presse à 23 heures. Et comme l’a souligné un élu de l’État du Queens, parmi les événements organisés par le maire jeudi soir figurait une collecte de fonds pour la réélection.

« Alors que le maire était à une collecte de fonds hier soir, mes voisins ont été touchés par [Hurricane] Ida craignait cela (encore) », déclare la sénatrice Jessica Gonzalez-Rojas. posté sur X, anciennement appelé Twitter. « Les inondations continuent de toucher des régions du Queens comme East Elmhurst et un communiqué de presse ne les arrêtera pas. Il y a des années, nous avions besoin de véritables changements d’infrastructure.

Vendredi à 10 heures du matin, Hochul avait déclaré l’état d’urgence, une décision reproduite plus tard par l’administration Adams.

Le maire a défendu la réponse de son administration à la tempête, soulignant les notifications envoyées via le système Notify NYC de la ville et les apparitions publiques de son commissaire à la gestion des urgences comme un avertissement adéquat aux résidents.

« Toutes les précautions nécessaires ont été prises », a déclaré Adams. « Nous avons déjà connu ces conditions liées aux inondations et nous suivons le bon protocole. »

Une voiture est bloquée dans les eaux de crue au pied du pont de Williamsburg, le vendredi 29 septembre 2023, à New York, au milieu de fortes pluies dans la ville. | Robert Bumsted/AP Photo

Le maire et plusieurs de ses commissaires ont détaillé certaines des actions qui se déroulaient en coulisses.

Le National Weather Service s’est installé jeudi après-midi dans un centre de commandement géré par la gestion des urgences de la ville de New York. Et le ministère de la Protection de l’Environnement a commencé à nettoyer les bassins versants dans les zones sujettes aux inondations environ 12 heures avant le début de la tempête. La ville a émis un avis aux voyageurs vers 21 heures jeudi.

Pour certains élus de la ville, les efforts de notification ont été trop limités et trop tard. Et même si le gouverneur possédait les ondes par rapport à Adams, le président de l’arrondissement de Brooklyn, Antonio Reynoso, a déclaré qu’ils auraient tous deux pu faire mieux.

« Les événements de ce matin ont clairement montré que la ville et l’État de New York doivent améliorer leurs processus de communication avec les New-Yorkais concernant les conditions météorologiques soudaines et extrêmes avant qu’elles ne se produisent », a déclaré Reynoso dans un communiqué.

Vendredi midi, la ville n’avait signalé aucun décès dû à la tempête, bien que les premiers intervenants aient répondu avec succès à six incidents impliquant des New-Yorkais coincés dans leurs sous-sols.

Janno Lieber, directeur de la Metropolitan Transportation Authority, a déclaré que le service ferroviaire Metro-North vers les banlieues nord était complètement interrompu, tandis qu’environ la moitié du service du système de métro était totalement ou partiellement suspendu.

Pendant ce temps, la ville fait face à des réactions négatives parce qu’elle maintient les écoles ouvertes et autorise les étudiants et leurs familles à voyager dans des conditions dangereuses. Le chancelier des écoles de la ville de New York, David Banks, a déclaré qu’environ 150 des 1 400 écoles du système avaient pris l’eau.

« Rien n’a affecté notre capacité à éduquer nos élèves en toute sécurité dans aucune de ces écoles », a-t-il déclaré, soulignant que les bus scolaires de la ville étaient rassemblés tôt pour être récupérés et que les véhicules à essieux hauts seraient capables de traverser à gué toute inondation potentielle. rencontre.

Ry Rivard, Madina Touré et Emily Ngo ont contribué à ce rapport.