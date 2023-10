La pluie frappe certaines parties de Delhi, la température est 3 degrés inférieure à la moyenne de la saison

Des rafales de vent accompagnées de pluie ont frappé certaines parties de la capitale nationale lundi, rendant le temps agréable.

Les conditions venteuses d’aujourd’hui ont fait baisser le mercure à 30,5 degrés Celsius, soit trois crans en dessous de la moyenne de la saison.

De la pluie, accompagnée de tonnerre et d’éclairs, a été enregistrée dans certaines parties de Noida, Indirapuram, le sud de Delhi et l’est de Delhi.

Mahesh Palawat, vice-président (météorologie et changement climatique), Skymet Weather, dans un article de X, a déclaré : « De forts nuages ​​de tonnerre et de pluie se déplacent à travers Delhi et la RCN. D’ouest en est. Des tempêtes de pluie et de grêle intenses sont possibles. Faites attention. « . Dans un autre article, il a noté que de légères pluies et des vents frais ont fait baisser la température maximale de Delhi de 5 degrés.

« De 36,5 à 30,5 au cours des dernières 24 heures. Le minimum pourrait également baisser », a-t-il déclaré dans un message.

Il y avait un léger pincement dans l’air lundi. L’indice de la qualité de l’air (IQA) à 9 heures du matin s’élevait à 195 mais s’est détérioré jusqu’à devenir une catégorie médiocre puisque l’IQA sur 24 heures à 16 heures a été enregistré à 207. Cependant, à 19 heures, l’IQA a montré une amélioration marginale pour s’installer dans la catégorie modérée. alors que l’IQA indiquait 200.

Un IQA compris entre 0 et 50 est considéré comme « bon », 51-100 « satisfaisant », 101-200 « modéré », 201-300 « mauvais », 301-400 « très mauvais » et 401-500 « sévère ». Un IQA supérieur à 500 entre dans la catégorie « sévère plus ».

La qualité de l’air devrait être modérée mardi et mauvaise mercredi et jeudi, selon l’IMD.

Le service météorologique prévoit un ciel généralement nuageux pour mardi avec la possibilité de pluies légères ou d’orages.

Les températures maximales et minimales devraient se situer respectivement autour de 31 et 20 degrés Celsius.

