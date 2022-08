La pluie et les températures plus fraîches donnent un bref répit aux pompiers de la Colombie-Britannique

Vendredi (5 août), il y avait 62 incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique et le Wildfire Service indique que d’autres sont attendus jusqu’en août.

La pluie et les températures plus fraîches ont atténué l’activité des incendies dans le nord, mais le sud de la Colombie-Britannique devrait continuer à connaître des conditions chaudes et sèches tout au long du mois d’août.

Bien que d’autres incendies puissent se produire, certaines communautés sont confrontées à des incendies de forêt agressifs.

Toute la communauté d’Olalla, à environ 40 kilomètres au sud de Penticton, a été évacuée. Le district régional d’Okanagan-Similkameen a également mis le village de Keremeos et la campagne de Keremeos en alerte d’évacuation.

Plus de 300 propriétés avaient déjà été évacuées alors que le feu de forêt de Keremeos Creek consommait plus de 42 kilomètres carrés de terrain accidenté dans la région de Penticton.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que l’activité des incendies de forêt cette année a maintenant entraîné près de 400 ordres d’évacuation de propriété et 500 alertes d’évacuation, alors qu’à la même période l’année dernière, il y avait 4 300 ordres d’évacuation et 21 000 alertes.

Jusqu’à présent, 528 incendies de forêt ont brûlé 220 kilomètres carrés en Colombie-Britannique. Sur les 62 incendies de forêt actifs, six sont des incendies de forêt notables.

Ruisseau de Keremeos :

Taille estimée du feu : 4 250 hectares

Emplacement : 21 kilomètres au sud-ouest de Pentiction

Cause : En cours d’enquête

Le plus grand incendie de la Colombie-Britannique s’est développé pendant la nuit alors que des vents descendants de plus de 30 kilomètres à l’heure ont poussé le feu le long de la route 3A vers la ville d’Olalla.

Les équipes ont utilisé une combinaison d’allumages aériens et manuels pour empêcher l’incendie de se propager. L’un des impacts de cet allumage planifié a été que des débris ont roulé sur l’autoroute 3A (entre Keremeos et Kaleden) forçant une fermeture pendant environ 30 minutes. Les équipages ont pu y faire face rapidement.

Il y a 201 pompiers BCWS, 15 hélicoptères et 38 pièces d’équipement lourd qui travaillent sur l’incendie. Le service d’incendie de forêt est renforcé par 170 membres du personnel de protection structurelle des services d’incendie de toute la Colombie-Britannique pour un effectif total de 371 pompiers.

Ruisseau Nohomin :

Taille estimée du feu : 3 700 hectares

Emplacement : 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton

Cause : Susceptible d’être d’origine humaine ; sous enquête

Le premier feu de forêt notable de la Colombie-Britannique en 2022 montre une diminution du comportement du feu dans le Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park. Les flancs sud, nord-est et est du feu restent stables sans comportement de feu actif.

Les précipitations actuelles et les températures plus fraîches réduiront le comportement des incendies au cours des prochains jours. Cependant, les températures devraient revenir au-dessus de la saison ce week-end et les conditions de brûlage reviendront également à ce qu’elles ont été à la fin juillet.

Il y a 42 pompiers soutenus par 10 hélicoptères et quatre pompiers de la Première Nation de Lytton. Les ressources aériennes sont partagées entre le feu de forêt de Nohomin Creek et le feu de forêt de Maria Creek.

Maria Creek :

Taille estimée du feu : 1 004,3 hectares

Emplacement : 6 kilomètres au nord-est de Pavilion

Cause : Foudre

Le feu de forêt de Maria Creek a reçu 16 mm de pluie jeudi, ce qui devrait réduire le comportement et la croissance du feu jusqu’à mardi. Le feu continue de brûler dans d’anciens blocs taillés, où les combustibles sont inégaux et désorganisés. Une fois qu’il y aura un retour à des températures supérieures à la saison, le feu sera probablement plus actif.

De l’équipement lourd est utilisé pour construire des lignes de confinement en reliant les routes existantes et les blocs de coupe. Les équipes au sol établissent des poses de tuyaux pour renforcer les coupures de carburant.

Il y a 82 pompiers et 10 hélicoptères qui luttent contre cet incendie. Il est géré par l’équipe de gestion des incidents liés aux feux de forêt de Nohomin Creek.

Crête de Connell :



Taille estimée du feu : 1 143,1 hectares

Emplacement : 15 kilomètres au sud de Cranbrook

Cause : Foudre

Le feu de forêt de Connell Ridge s’est étendu d’environ 200 hectares le long du flanc nord et nord-est vendredi matin. Cette section de l’incendie brûle dans un terrain escarpé et inutilisable.

Un comportement du feu moins agressif a été observé hier et aujourd’hui en raison de températures plus fraîches. Le comportement des incendies devrait augmenter à mesure que les températures augmentent au cours du week-end.

Les équipes travaillent pour déterminer l’emplacement le plus approprié pour les lignes de confinement sur le flanc est et nord-ouest.

Il y a 66 pompiers, cinq hélicoptères et 13 pièces d’équipement lourd qui luttent contre cet incendie ainsi qu’un spécialiste de la protection de la structure et une équipe de gestion des incidents et d’autres membres du personnel opérationnel et de soutien soutenant l’intervention.

Ruisseau Briggs :

Taille estimée du feu : 1 680 hectares

Emplacement : 11,5 kilomètres à l’ouest de Kaslo

Cause : Foudre

Le feu de forêt de Briggs Creek n’a pas augmenté de manière significative et devrait rester stable. Le comportement du feu a été principalement de rang 1, ce qui signifie qu’il s’agit d’un feu de sol couvant avec un taux de propagation lent.

Cet incendie est très visible de la ville de Kaslo et des environs. Le soir, le feu est amplifié par l’obscurité et peut paraître plus proche qu’il ne l’est. Les équipes au sol continuent de surveiller l’incendie tard dans la soirée et tôt le matin pour s’assurer que nous sommes au courant de toute croissance indésirable.

Le terrain escarpé autour du feu ne permettra pas l’utilisation d’équipement lourd pour le moment. La majorité de cet incendie se développe vers le haut à haute altitude dans un terrain impraticable, la sécurité des intervenants est la priorité numéro un, cette zone pose des défis importants aux équipes et aux ressources.

Neuf pompiers et un hélicoptère travaillent sur cet incendie.

Regarder le ruisseau :



Taille estimée du feu : 270 hectares

Emplacement : 16 kilomètres au nord-ouest de Kamloops

Cause : Susceptible d’être la foudre

Le feu de forêt de Watching Creek est actuellement incontrôlable, bien qu’il n’y ait eu aucune croissance significative depuis le 2 août.

Les pluies récentes ont réduit le comportement du feu après que 10 mm de pluie sont tombés sur la zone. Le temps devrait se réchauffer légèrement aujourd’hui par rapport aux deux jours précédents avec des nuages ​​variables. Le comportement du feu devrait rester faible.

Les équipes continueront de travailler sur la distribution d’eau et de nettoyer dans le coin nord-est de l’incendie. Les ressources aéronautiques continueront de soutenir l’incident si et quand cela sera nécessaire, mais avec un comportement de feu réduit et des équipages attaquant directement l’incendie, ces ressources ne devraient pas être nécessaires.

– Avec des fichiers de La Presse Canadienne

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2022Breaking News