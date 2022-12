La pluie et les inondations aux Philippines font 29 morts et des dizaines de disparus

MANILLE, Philippines (AP) – Les fortes pluies et les inondations qui ont dévasté certaines parties des Philippines au cours du week-end de Noël ont fait au moins 29 morts et 25 disparus, a annoncé mercredi l’agence nationale d’intervention en cas de catastrophe.

Plus de 86 000 personnes se trouvaient toujours dans des abris d’urgence après que le mauvais temps ait perturbé les célébrations de Noël dans l’est, le centre et le sud des Philippines.

Des images de la province méridionale de Misamis Occidental ont montré des sauveteurs transportant une femme âgée sur une chaise en plastique alors qu’ils pataugeaient dans une rue inondée. Certains résidents de la province ont été vus accrochés à des flotteurs alors que les sauveteurs de la Garde côtière les tiraient à travers des inondations à hauteur de poitrine à l’aide d’une corde.

Dix-huit des 29 décès ont été signalés dans la région du nord de Mindanao, tandis que 12 des 25 disparus provenaient des Visayas orientales dans le centre des Philippines, a déclaré le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe.

La plupart des décès sont dus à la noyade tandis que parmi les disparus se trouvaient des pêcheurs dont les bateaux ont chaviré, a indiqué l’agence.

Plus de 3 200 maisons ont été endommagées par les inondations, ainsi que des routes et des ponts, et certaines zones étaient sans électricité ni eau, a rapporté l’agence.

Une ligne de cisaillement – le point où l’air chaud et froid se rencontrent – a déclenché des pluies dans certaines parties du pays, a déclaré le bureau météorologique de l’État. Une nouvelle zone de basse pression pourrait apporter des pluies modérées à fortes au cours des prochaines 24 heures dans les mêmes zones touchées par les inondations, a-t-il déclaré.

The Associated Press