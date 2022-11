La pluie et les chutes de neige réduisent le risque d’incendies de forêt en Californie

LOS ANGELES (AP) – Le passage au temps humide a émoussé une saison de feux de forêt déjà modérée en Californie, mais certains risques subsistent car le changement climatique a fait d’un automne pluvieux aucune garantie d’un hiver orageux.

La dernière tempête du Pacifique a apporté des bandes de pluie et de neige dans certaines parties de l’État lundi et devrait durer jusqu’en milieu de semaine. Il s’agit de la deuxième tempête importante ce mois-ci dans la Californie frappée par la sécheresse et fait suite à des systèmes météorologiques antérieurs plus petits.

“Mon sentiment est que cela va certainement aider”, a déclaré le chef adjoint Tim Chavez, qui travaille dans la prévision des incendies de forêt et le renseignement sur les menaces pour le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

Dans le nord de la Californie, la neige dans le haut pays mettra fin à la menace d’incendie “pour un certain temps”, tandis que dans les basses terres où la pluie a été rare, elle pourrait simplement “ralentir les choses”, a-t-il déclaré.

Le sud de la Californie, quant à lui, entre dans la période de l’année où les vents notoires de Santa Ana peuvent se former, provoquant des étincelles dans des tempêtes de feu alors qu’ils rugissent de l’intérieur vers l’océan.

Chavez a déclaré que la verdure qui pousse sur le paysage à cause des pluies devrait atténuer les incendies qui se déclarent dans le sud.

“Cela va réduire les chances d’avoir un grand siège d’incendie même si nous obtenons un grand vent dans les 30 à 45 prochains jours, en particulier dans le sud”, a déclaré Chavez.

«Nous sommes tellement en retard dans nos quantités de précipitations qu’il nous faudra soit une année super humide, soit plusieurs années super humides pour que tout l’État se rétablisse vraiment, mais cela ralentira certainement les choses pour le prochain mois-et-un -moitié, deux mois », a-t-il dit.

L’année dernière, quelque 3 900 milles carrés (10 117 kilomètres carrés) ont brûlé en Californie et plus de 3 800 structures ont été perdues ou endommagées. En 2020, plus de 6 700 miles carrés (17 353 kilomètres carrés) ont brûlé et plus de 11 000 structures ont été détruites.

Jusqu’à présent cette année, avec un peu plus de 565 miles carrés (1 465 kilomètres carrés) incendiés et 876 bâtiments détruits ou endommagés, la Californie a évité une répétition de l’ampleur massive des incendies observés ces dernières années.

Il reste à voir si les tempêtes bénéfiques contribueront ou non à maintenir cette tendance, mais les variations climatiques sont inquiétantes.

L’année dernière, une puissante rivière atmosphérique a déversé d’énormes quantités de pluie sur la Californie en octobre et une étendue humide en décembre a laissé des parties de la Sierra Nevada enfouies dans la neige. Ensuite, l’État a connu son mois de janvier à avril le plus sec jamais enregistré.

En plus de cette variabilité dramatique, les prévisions indiquent la persistance du phénomène de refroidissement océanique La Nina dans le Pacifique qui tend à indiquer un hiver sec en Californie.

Chavez a déclaré que cette situation signifie qu’il est trop tôt pour dire que la saison des incendies est terminée.

“Il y a vingt ans, j’aurais dit que c’était un événement de fin de saison – c’est un peu la terminologie que nous utilisons lorsque vous avez votre première tempête et que vous comptez sur d’autres tempêtes successives toutes les deux semaines environ après cela – mais aujourd’hui climat, je ne peux vraiment plus dire ça », a-t-il déclaré.

John Antczak, Associated Press