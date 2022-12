La pluie et la pluie verglaçante commencent à se transformer en neige dans certaines parties du Grand Toronto

Une tempête hivernale apporte un mélange de neige et de pluie verglaçante dans la RGT aujourd’hui, ce qui pourrait créer un trajet désordonné pour les conducteurs.

Un avis aux voyageurs sur les conditions météorologiques hivernales est en vigueur d’Environnement Canada pour Toronto et la majeure partie du sud de l’Ontario. La RGT devrait voir jusqu’à 10 centimètres de neige au total, mais Environnement Canada a averti que certaines régions locales pourraient voir jusqu’à 15 cm. CP24.com fournira des mises à jour en direct ici tout au long de la journée alors que la tempête frappe la GTA.



12h30 – Le météorologue du CP24, Bill Coulter, affirme qu’un retard dans la transition de la pluie et de la pluie verglaçante à la neige entraînera une réduction des accumulations dans la plupart des régions du Grand Toronto. Coulter dit qu’il s’attend maintenant à des chutes de neige de 5 à 10 cm d’ici vendredi matin, mais l’accumulation totale pourrait encore être plus élevée au nord et à l’est de Toronto.



12h – La ville de Toronto annonce qu’elle ouvrira trois centres de réchauffement à 19 h, bien qu’elle n’utilise habituellement les installations que pendant les alertes de froid extrême. Les centres d’alerte sont situés au Scarborough Civic Centre, au Metro Hall et au Mitchell Field Community Centre.



11h30 du matin – Le météorologue du CP24 Bill Coulter dit qu’une masse d’air plus frais commence à se déplacer dans la RGT et a entraîné un changement dans le mélange des précipitations, avec de la neige mouillée qui tombe maintenant dans le nord de Mississauga. Il dit qu’il pourrait être aussi tard que 13 heures avant que la pluie ne se transforme en neige plus près du lac Ontario.

“Cela limitera un peu l’accumulation le long de la rive du lac, mais loin de l’eau, il sera encore probablement de 10 cm au moment où ce sera terminé”, a-t-il déclaré.



10h50 – La circulation demeure à l’arrêt sur les voies en direction de Fort-Erie du Garden City Skyway à St. Catharines. Sergent de la Police provinciale de l’Ontario Kerry Schmidt dit que la chaussée “est une véritable plaque de glace” et que l’embouteillage empêche les camions de sel de pouvoir traiter la route.

“Nous avons des accidents partout en ce moment et nous ne pouvons pas les atteindre”, dit-il.



10h30 – Metrolinx dit avoir mis en place un « plan neige hivernale abondante » afin de préserver le service pendant la tempête. Ce plan implique l’annulation des trains express afin de réduire le besoin de se déplacer entre les voies par temps maussade. Le porte-parole Matt Llewellyn a déclaré qu’il pourrait également y avoir des “ajustements mineurs” aux autres horaires de train.

«Cet après-midi, en particulier pour Lakeshore West, pour Kitchener, pour Barrie et pour les clients de Milton également, il pourrait y avoir de légers changements à l’horaire», a-t-il déclaré. “Cela peut signifier attendre 15 minutes de plus, cela peut signifier que votre train arrive 10 minutes de plus en avance. Assurez-vous donc de vérifier l’horaire avant de sortir aujourd’hui.



9h15 – Au moins 17 véhicules sont impliqués dans un carambolage sur le Garden City Skyway à St. Catharines, OPP Sgt. Kerry Schmidt a confirmé. Les voies en direction de Fort Erie sur le Queen Elizabeth Way sont actuellement fermées au Garden City Skyway. À ce stade, il n’est pas clair si la collision est liée aux conditions météorologiques.



9h05 – Sergent de la Police provinciale de l’Ontario Kerry Schmidt dit au CP24 qu’il y a déjà de “multiples accidents” sur les routes du Grand Toronto, en particulier dans les régions de Burlington et Hamilton. Il dit que les conducteurs devraient rester en dehors des routes s’ils le peuvent.

“Tout vient vers l’est, il vient vers nous”, a-t-il déclaré à propos du système météorologique. « Restez en dehors des routes et laissez passer le système. Cela n’en vaut tout simplement pas la peine, vous n’êtes pas obligé d’être là-bas.



9h00 – Environnement Canada affirme que les précipitations sont arrivées plus tôt que prévu, ce qui augmente le risque de « pluie verglaçante imminente ». Il indique que de la pluie verglaçante a déjà été signalée à Brampton et a touché le sud-ouest de l’Ontario toute la matinée.



8h50 – La TTC a déclaré qu’elle suspendait le service à 41 arrêts de bus afin d’empêcher les véhicules “de rester bloqués sur des points chauds glacés connus sur les collines” pendant la tempête. Une liste complète des arrêts de bus concernés est disponible ici. La TTC a également annoncé que le service sur la ligne 3 Scarborough RT sera suspendu à partir de 10 h avec des navettes circulant à sa place.



8h10 – La ville de Mississauga indique que les permis de stationnement temporaires ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les résidents sont priés de garder les véhicules stationnés hors des rues pour aider à faciliter les efforts de déneigement plus tard dans la journée.



7h15 – Air Canada affirme que l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a mis en vigueur des restrictions de vol pour la tempête à venir. Il indique que les voyageurs doivent vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.



6 h – Un certain nombre de conseils scolaires de la région du Grand Toronto ont annulé le service d’autobus pour la journée, mais les écoles restent ouvertes dans toute la région. Pour une ventilation de la façon dont chaque carte réagit à la tempête, suivez ce lien.