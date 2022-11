La pluie et la neige devraient diminuer en Californie après la tempête

LOS ANGELES (AP) – Une Californie trempée a émergé mercredi d’une puissante tempête qui a déclenché de la pluie, de la neige et des eaux de crue déchaînées, faisant une personne morte et deux autres portées disparues après avoir été emportées dans un canal.

Le service météorologique national indique que les averses et la neige en montagne diminueront tout au long de mercredi dans le sud de la Californie, tout comme les vents du nord en rafales. Un temps sec et légèrement plus chaud devrait revenir dans la région pendant le reste de la semaine après le martèlement du jour des élections de mardi qui est devenu mortel dans la ville d’Ontario, où un courant dans un canal a emporté six personnes, en tuant une.

Trois ont été secourus par les pompiers mais deux autres sont toujours portés disparus.

Dans le comté d’Orange, le Parti républicain a exhorté les membres à voter tôt au milieu des averses. Une course phare a opposé la représentante démocrate Katie Porter, une star de l’aile progressiste du parti, au républicain Scott Baugh. Porter a pris une avance à deux chiffres au début, mais à minuit, elle et Baugh étaient divisés par moins d’un point de pourcentage avec près de la moitié des votes toujours non comptés.

Une tornade s’est abattue à quelques miles (kilomètres) à l’extérieur de la ville de Galt près de Sacramento à 13h40 mardi, selon le National Weather Service. Aucun dégât majeur n’a été signalé.

Dans la région de la baie de San Francisco, les météorologues disent que des averses éparses sont attendues pour mercredi, ainsi que des températures de gel et de congélation dans les zones intérieures pendant le reste de la semaine.

The Associated Press