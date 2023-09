La pluie et la boue laissent les fêtards de Burning Man bloqués dans le désert du Nevada – National

Des dizaines de milliers de fêtards participant au Burning Man Festival dans le désert du Nevada ont été invités à s’abriter sur place et à conserver de la nourriture et de l’eau samedi après qu’une tempête de pluie ait transformé le site en boue.

L’accès vers et depuis Black Rock City, le site de l’événement, a été fermé « pour le reste de l’événement », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

« La pluie des dernières 24 heures a créé une situation qui a nécessité l’arrêt complet de la circulation des véhicules sur la playa. Davantage de pluie est attendue au cours des prochains jours et les conditions ne devraient pas s’améliorer suffisamment pour permettre aux véhicules d’entrer sur la plage », a déclaré le Bureau américain de la gestion des terres, selon

reportages des médias locaux.

Selon le site Web de l’événement, plus de 60 000 participants voyagent chaque année vers et depuis cette région isolée du nord-ouest du Nevada, se réunissant dans la ville temporaire pour faire de l’art, danser et profiter de la communauté.

Le festival tire son nom de son événement culminant, l’incendie d’une grande structure en bois appelée l’Homme lors de l’avant-dernière nuit.

Le rassemblement, qui était à l’origine une petite réception en 1986 sur une plage de San Francisco et auquel participent désormais également des célébrités et des influenceurs des médias sociaux, devait se dérouler du 27 août au 4 septembre.

— avec des fichiers de Maria Caspani