La pluie de météores taurides pourrait déclencher un essaim de boules de feu cet Halloween

Chaque année, la Terre dérive à travers un nuage de débris laissé par la comète 2P/Encke qui est associé à la Pluie de météorites taurides actif maintenant. Et tous les sept ans environ, notre planète visite une poche particulièrement dense de détritus cosmiques qui peuvent produire du feu dans le ciel juste à temps pour un Halloween céleste enflammé. effrayant.

La dernière fois que nous avons eu ça Essaim de taurides était en 2015, nous devons donc en avoir un autre en 2022.

Ces boules de feu n’ont rien d’inquiétant. Ce sont essentiellement des étoiles filantes surdimensionnées, généralement des morceaux de la taille d’un caillou à une balle molle qui ont un impact sur notre planète et brûlent de manière parfois spectaculaire lorsqu’ils grésillent dans notre haute atmosphère.

Le pic d’activité des Taurides cette année est fixé au 5 novembre, mais cela pourrait valoir la peine de s’aventurer et de regarder vers le ciel tant que vous le pouvez n’importe quel soir pendant une semaine de chaque côté de cette date. Ainsi, lorsque vous êtes en train de faire un tour ou un traitement le 31 octobre, gardez un œil ouvert pour certains météores espiègles ci-dessus.

La pluie de météores Stellar 2021 Perseid brille dans des clichés du monde entier Voir toutes les photos



Il y a la question d’une pleine lune sur 8 novembrece qui signifie que sa présence dans le ciel nocturne éliminera bon nombre des étoiles filantes taurides les plus éphémères, mais pas les boules de feu.

Au cours d’une année normale, vous auriez la chance de voir une ou deux boules de feu par nuit au cours des prochaines semaines. Mais si nous obtenons un essaim comme prévu, vous pourrez peut-être en attraper quelques-uns en une seule heure, ce qui est plutôt un régal. Certainement plus sucré que plus de bonbons au maïs.

Pour maximiser vos chances d’attraper une boule de feu Tauride, éloignez-vous le plus possible de la pollution lumineuse urbaine et sortez vers minuit heure locale, de préférence par une soirée sans nuages. Trouvez un endroit avec une large vue sur le ciel et essayez de vous orienter de manière à ce que la lune ne soit pas dans votre champ de vision ou dans votre dos. Donnez à vos yeux le temps de s’adapter et prenez au moins une heure pour vous détendre et regarder.

Assurez-vous de vous habiller de manière appropriée pour le climat nocturne où vous vous trouvez et apportez des rafraîchissements afin de ne pas être tenté de retourner à l’intérieur et de perdre votre vision nocturne.

Rappelez-vous, ne soyez pas effrayé. Tout brûle avant de toucher le sol. Bien, d’habitude.