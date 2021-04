Si vous levez les yeux, vous verrez peut-être une pluie de météores peindre des traînées de lumière dans le ciel nocturne, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 25 avril.

La pluie de météores Lyrid a lieu chaque année, et cela se produit en raison du déplacement de la Terre à travers les restes de la queue d’une comète nommée Thatcher, a déclaré Michael Narlock, chef de l’astronomie au Cranbrook Institute of Science à Bloomfield Hills, Michigan.

« Thatcher arrive tous les 400 ans environ, mais fondamentalement, le système solaire est parsemé de débris de queues de comètes », a déclaré Narlock. « Lorsque ces débris touchent l’atmosphère terrestre, ils brûlent et nous le voyons comme de belles stries dans le ciel nocturne. »

La pluie de météores est active du 16 au 25 avril et culmine le 22 avril dans les heures précédant l’aube. La pluie de météores se produira près de la constellation de la Lyra, désignée par l’étoile brillante Vega.

«Ce que je suggère habituellement, c’est d’aller dans un endroit sombre, aussi loin des lumières de la ville que possible. Emportez votre équipement de camping comme votre grill Coleman, des tentes Coleman ou quelque chose du genre», dit-il. « Allongez-vous et regardez en haut. C’est le meilleur conseil. »

Un autre événement céleste à venir ce mois-ci est la première super lune de l’année, également appelée lune rose, qui se produira le 26 avril.

Bien qu’elle soit adorablement surnommée la «lune rose», Narlock a déclaré que la lune ne serait malheureusement pas rose.

« La lune change de couleur en fonction de la quantité de substance et de particules dans l’atmosphère », a déclaré Narlock. « C’est essentiellement la même raison pour laquelle le coucher de soleil et les levers de soleil sont d’un beau rouge. »

«Supermoon» n’est pas un terme astronomique approprié, mais cela signifie que la lune est plus proche en orbite de la Terre, a déclaré Narlock.

« Si vous aviez une image de la lune régulière et une image d’une super lune, et que vous les mettiez côte à côte, vous remarqueriez une différence, une différence à la fois en taille et en luminosité, » dit Narlock. « Cependant, parce que vous n’aurez pas cette capacité, quand les gens voient la lune dans le ciel nocturne, supermoon ou non, la plupart des gens ne remarqueront pas une seule différence. »

Selon le site Web du Farmer’s Almanac, le nom de «lune rose» vient de la floraison printanière de certaines fleurs sauvages comme le phlox rampant, également appelé «mousse rose». La super lune aura très probablement une teinte dorée et son illumination maximale aura lieu tard le 26 avril.

