La première grande pluie de météores depuis janvier arrive dans un ciel près de chez vous au cours des prochaines nuits – et le pic aura lieu dans les heures précédant l’aube du jeudi, jour de la Terre.

«En avril, après les mois de sécheresse de météores, de nombreux observateurs de météores ont hâte de commencer», rapporte EarthSky.org. « Donc – bien qu’ils ne produisent que 10 à 15 météores par heure à leur apogée – les Lyrides sont toujours les bienvenus. »

Quelques étoiles filantes peuvent être vues dans le ciel tôt dans la nuit, mais comme de nombreuses pluies de météores, le meilleur moment pour regarder l’événement sera pendant la seconde moitié de la nuit, car la fréquence des météores augmente lentement, a déclaré AccuWeather.

De plus, la lune émettra une pollution lumineuse gênante jusqu’à ce qu’elle se couche vers 3h30 ou 4 heures du matin, heure locale, après quoi le ciel plus sombre permettra de voir plus facilement les météores plus faibles.

Sur le plan météorologique, une grande partie du pays devrait être dégagée, ce qui permettra une excellente visualisation des Lyrides, selon AccuWeather.

Les Lyrides ont été observés depuis plus de 2700 ans, a déclaré la NASA, ce qui en fait l’une des plus anciennes averses connues. La première observation enregistrée d’une pluie de météores Lyrid remonte à 687 avant JC en Chine. Les observateurs là-bas ont dit que les Lyrides «tombaient comme de la pluie».

Jour de la Terre 2021:Après une année critique pour le COVID et le climat, le Jour de la Terre 2021 est jeudi

Les lyrides sont des débris de la comète C / 1861 G1 Thatcher. À la mi-avril de chaque année, la Terre se jette dans le flot de débris de la comète, provoquant la pluie de météores.

Les Lyrides commencent comme de minuscules grains de poussière qui ont frappé l’atmosphère terrestre à 109 600 mph, se vaporisant à cause du frottement avec l’air et laissant derrière eux les traînées de lumière que nous appelons les météores, a rapporté le magazine Astronomy.

Les météores semblent émaner de la constellation de la Lyra la Harpe, près de l’étoile brillante Vega, qui se lève en fin de soirée et passe presque au-dessus peu avant l’aube, a déclaré le magazine.

Les Lyrides sont connus pour leurs météores rapides et brillants, a déclaré la NASA, mais pas aussi rapides ou aussi abondants que les célèbres Perséides en août.

Selon la NASA, les lyrides laissent fréquemment des trains de poussière incandescents derrière eux lorsqu’ils traversent l’atmosphère terrestre. Ces trains peuvent être observables pendant plusieurs secondes.

La prochaine grande pluie de météores sera l’Eta Aquarids, qui devrait atteindre son apogée début mai.