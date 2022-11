La pluie de météores Leonid pourrait produire une rare explosion d’étoiles filantes ce soir

Un essaim de boules de feu de la pluie de météorites taurides a déjà fait de novembre un mois de feu pour les météores. Les Léonides ont commencé à prendre leur rythme et pourraient provoquer une tempête de météorites vendredi soir.

Alors que les Taurides sont connus pour voyager relativement lentement lorsqu’ils brûlent dans l’atmosphère et produisent un certain nombre de boules de feu (surtout cette année), les Léonides sont considérés comme une douche rapide, produisant des étoiles filantes rapides et brillantes.

Quelques fois par siècle, les Léonides délivrent une frénésie absolue de feu dans le ciel, avec des centaines voire des milliers d’étoiles filantes visibles par heure.

La cause en est des morceaux de poussière, de débris et de détritus de la comète Tempel-Tuttle. Chaque année, à cette époque, notre planète dérive à travers des nuages ​​de déjections de comètes laissées lors de précédents voyages à travers le système solaire. Et environ tous les 33 ans, nous semblons heurter une poche de matière particulièrement dense, entraînant une telle tempête. Cela s’est produit le plus récemment en 2001, ce qui était un peu un bonus car il est survenu deux ans seulement après une tempête attendue en 1999.

Alors que la prochaine tempête de météores Leonid de cette branche de débris n’est pas attendue avant 2031, ces choses sont imprévisibles. Selon le Société américaine des météores, il est possible que nous rencontrions un champ de poussière différent en 2022 lié à la visite de la comète en 1733. Cela pourrait produire n’importe où entre 50 et plus de 200 météores par heure dans les dernières heures du 18 novembre au lendemain matin.

Encore une fois, il n’y a aucune garantie pour tout cela car les pluies de météorites sont extrêmement instables. Mais le meilleur scénario pourrait présenter quelques nuits exceptionnelles d’observation du ciel. Le pic régulier des Léonides était en fin de soirée du 17 novembre jusqu’à l’aube du lendemain matin, lorsque dix à 15 météores par heure étaient attendus dans des conditions d’observation idéales.

Pour vivre le spectacle, vous aurez envie de trouver une zone avec une large vue sur un ciel sans nuages ​​et sans pollution lumineuse. Vous pouvez trouver la constellation du Lion à l’aide d’une application comme Stellarium et vous orienter de manière à ce que la tête du Lion soit au centre de votre champ de vision. Les météores Léonides sembleront rayonner à partir de ce point dans le ciel, d’où le nom.

Il n’est pas impératif que vous vous orientiez de cette façon, car les météores traverseront tout le ciel, mais cela pourrait améliorer les choses. Il est probablement un peu plus important de garder la lune décroissante hors de votre champ de vision afin qu’elle n’efface aucune étoile filante.

Une fois que vous êtes orienté et à l’aise, allongez-vous et détendez-vous. Une fois vos yeux ajustés, vous devriez être sur le point de voir au moins quelques météores si vous donnez à l’ensemble de l’expérience une heure complète ou plus.

Bonne chance et bon repérage !