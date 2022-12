La pluie de météores “la plus fiable” de l’année culmine cette semaine. Voici comment et quand regarder

Les nuits sont plus longues à mesure que le temps froid s’installe, mais c’est une bonne chose si vous aimez observer les étoiles. Et cette semaine est le moment idéal pour tourner les yeux vers le ciel.

Du mardi soir au mercredi matin, la pluie de météores la plus active de l’année culmine.

La pluie de météores Geminid est une pluie annuelle que l’American Meteor Society a considérée comme la “ le plus fiable ” averse de l’année. Et pour cause : chaque année, au plus fort de la nuit, dans des conditions idéales, il y a environ 150 météores par heure.

Non seulement cela, mais la douche a tendance à apporter des boules de feu brillantes.

La plupart des averses de météorites sont le résultat du labourage de la Terre à travers les débris laissés par une comète qui passe. Ce n’est pas le cas pour les Géminides. Cette douche se produit parce que nous nous déplaçons à travers des débris laissés par un astéroïde, 3200 Phaethon.

Essayez cette carte interactive montrant comment la Terre traverse la pluie de météorites :

Et, comme pour presque toutes les grandes pluies de météores, les Géminides tirent leur nom de la constellation dont les météores semblent provenir, appelée le radiant.

Dans ce cas, la constellation est Gémeaux.

Comment et quand regarder

Malheureusement, la douche de cette année a un intrus brillant : la lune.

La lune, qui se lèvera vers 22 heures pour la plupart des endroits du pays, sera éclairée à environ 70 %, ce qui signifie qu’elle éliminera les météores faibles, en particulier lorsqu’elle s’élèvera plus haut dans le ciel.

Mais cela ne signifie pas que la douche sera une déception.

“Le meilleur moment est probablement juste après le coucher du soleil jusqu’au lever de la lune dans la nuit du 13 décembre”, a déclaré Peter Brown, titulaire de la chaire de recherche du Canada en astronomie des météores et professeur à l’Université Western de Londres, en Ontario, dans un courriel.

“Cependant, la douche est presque aussi intense la nuit précédente (12 décembre) et des météores plus brillants ont tendance à se produire après le pic, donc le 14 décembre dans la soirée serait également bien.”

Cette illustration montre le radiant des Géminides. (Société américaine des météores)

Si vous avez l’intention d’essayer d’attraper des “étoiles filantes”, il est préférable de vous rendre dans un endroit aussi sombre que possible, loin des lampadaires. Brown recommande également d’essayer de tourner le dos à la lune ou de faire en sorte que quelque chose bloque son éblouissement.

Quelques conseils : essayez de vous asseoir dans une chaise confortable où votre tête est quelque peu soutenue, sinon votre cou se fatiguera et pourrait vous inciter à abandonner. Aussi, soyez patient : cela peut prendre un certain temps avant d’en voir un. Et restez à l’écart de votre téléphone ; il est préférable de laisser vos yeux s’adapter à l’obscurité afin de voir même les météores les plus faibles.

Il suffit de regarder

De plus, il vous suffit de lever les yeux. Pas besoin de jumelles et même pas besoin de regarder spécifiquement dans la direction du radiant. Les météores viendront de toutes les directions.

Bien qu’il y ait la lune à affronter, vous ne serez probablement pas déçu, car les Géminides ont tendance à produire des météores super brillants, appelés boules de feu ou bolides. Et pas seulement la nuit de pointe.

“La douche a tendance à produire plus de boules de feu après le pic principal, donc le 14 décembre est une nuit particulièrement bonne pour surveiller les Géminides plus brillants”, a déclaré Brown.

De plus, Mars brillera de mille feux près du radiant sous la forme d’une “étoile” rouge et Jupiter sera bas au sud-ouest, alors gardez également un œil sur cela.