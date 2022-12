La pluie de météores Geminid 2022 s’intensifie ce week-end à l’approche du pic

La pluie de météores Geminid, généralement la plus forte pluie de météores de l’année, commence à s’intensifier avant son apogée la semaine prochaine, et elle produit déjà des étoiles filantes et des boules de feu.

Les Géminides sont techniquement actifs depuis quelques semaines, mais la pluie commencera à augmenter de manière significative ce week-end lorsqu’il deviendra possible de voir environ une douzaine de météores ou plus par heure dans des conditions idéales, selon l’American Meteor Society.

C’est une grande liquidation vers un crescendo bien plus grand, lorsque les Géminides peuvent livrer plus d’une centaine de météores par heure les nuits de pointe. C’est aussi la douche rare qui ne vous oblige pas à vous réveiller à des heures atroces avant le lever du soleil pour la meilleure expérience visuelle.

En 2022, la douche est active du 19 novembre au 24 décembre, avec un pic le soir du 13 décembre jusqu’au lendemain matin. La lune sera pleine aux deux tiers cette nuit-là, ce qui est un peu décevant mais certainement pas suffisant pour décourager les observateurs du ciel de se diriger vers l’extérieur. Si vous êtes dans l’hémisphère sud, vous feriez mieux d’aller chercher des Géminides plus tard dans la nuit, mais heureusement, c’est l’été pour vous, nécessitant moins de couches chaudes que de nombreux observateurs au-dessus de l’équateur voudront apporter.

Les Géminides sont les rares pluies de météores qui ne semblent pas être attribuées à une comète active qui effectue des visites intermittentes dans le système solaire interne espacées de plusieurs années ou plus. Au lieu de cela, la source semble être l’astéroïde 3200 Phaétonque les astronomes pensent être une comète éteinte ou un nouveau type d’objet appelé “comète rocheuse”, selon la NASA.

La pluie de météores Stellar 2021 Perseid brille dans des clichés du monde entier Voir toutes les photos



Quoi qu’il en soit, les débris et les détritus qui se sont détachés de Phaethon au fil des ans forment des nuages ​​poussiéreux plus denses que ce que la plupart des comètes laissent derrière eux. Cela explique pourquoi les Géminides sont systématiquement l’une des pluies annuelles les plus fortes. Chaque décembre, nous dérivons à travers la partie la plus dense de ce nuage et des centaines ou des milliers de morceaux de la taille d’un caillou brûlent lorsqu’ils entrent en collision avec notre haute atmosphère.

Pour avoir les meilleures chances d’attraper autant de Géminides que possible, la chose la plus importante à faire est de trouver un point d’observation non contaminé par la pollution lumineuse qui offre une large vue sur le ciel, qui est, espérons-le, sans nuages. Bien qu’il soit préférable de marquer la nuit de pointe sur votre calendrier, il est possible d’attraper quelques météores par heure en ce moment, d’autant plus que d’autres averses comme la Léonides et les Taurides sont toujours actifs.

Si la lune est levée, vous pouvez essayer de vous orienter pour qu’elle soit le plus possible dans votre dos.

Une fois que vous avez trouvé l’endroit idéal, allongez-vous, détendez-vous et laissez à vos yeux le temps de s’adapter. Ensuite, regardez simplement. Prévoyez au moins une heure pour toute l’expérience car il y a toujours des accalmies dans l’activité. La nuit de pointe, si vous avez de la chance avec des conditions idéales, vous pourriez voir jusqu’à 150 météores en une heure.

Votre meilleure chance d’en voir autant est probablement vers 2 heures du matin, lorsque le rayonnement duquel les Géminides semblent rayonner vers l’extérieur (en direction de la constellation des Gémeaux, d’où le nom) est le plus élevé dans le ciel. Cela dit, le radiant est au-dessus de l’horizon plus tôt dans la soirée, comme mentionné précédemment, et ces heures plus conviviales sont également le meilleur moment pour voir un “brouteur de terre” brillant, qui est le surnom d’une boule de feu brillante qui semble s’éteindre de manière spectaculaire. juste au-dessus de l’horizon.

Quoi que vous fassiez, assurez-vous de vous habiller convenablement et d’apporter des rafraîchissements afin de ne pas être tenté de retourner à l’intérieur et de gâcher votre vision nocturne. Bon repérage !