La pluie de mercredi apporte des températures douces dans toute la région Mise à jour : 16 h 39 HAE le 24 septembre 2024

TERME, PAS BEAUCOUP DE CHANGEMENTS POUR NOUS. SACHEZ QUE CE QUE VOUS VOYEZ EST CE QUE VOUS OBTENEZ. TONY. NOUS AVONS EU UN TEMPS NUAGEUX HIER, QUELQUES AVERSES, NUAGEUX AUJOURD’HUI. PLUS DE LA MÊME CHOSE POUR MERCREDI ET JEUDI. CE MODÈLE NE MONTRE AUCUN SIGNE DE VRAIE CHANGEMENT POUR LES PROCHAINS JOURS, ET LE RÉSULTAT FINAL EST DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À LA MOYENNE. IL NE FAIT QUE 59 DEGRÉS EN CE MOMENT DANS LE PARC DE CATOCTIN MOUNTAIN DANS LE NORD DU COMTÉ DE FREDERICK. SEULEMENT DANS LES 50 DEGRÉS, DANS LES COMTÉS D’ALLEGANY ET DE GARRETT ÉGALEMENT. C’EST UN AIR D’AUTOMNE VRAIMENT FRAIS. ENVIRON 70 SECONDES SUR LA RIVE EST DE CAMBRIDGE À CHESTERTOWN ET JUSQU’À ELKTON. ET LES VENTS CONTINUENT D’EST À SUD-EST. DONC LES TEMPÉRATURES FRAÎCHES, LE CIEL NUAGEUX, QUELQUES AVERSES ET UNE FOIS DE PLUS LA MENACE DE MARÉES PLUS HAUTE QUE LA NORMALE. TOUT AUTOUR DE LA BAIE. LES ZONES OMBRÉES EN JAUNE ET EN VERT SONT DES AVERTISSEMENTS. CELA SIGNIFIE QUE LES MARÉES SERONT DE 2 À 2,5 PIEDS AU-DESSUS DE LA NORMALE, LORSQU’ELLES ROULERONT CE SOIR ET DE NOUVEAU DANS LES PETITES HEURES DU MATIN DE MERCREDI. SI VOUS HABITEZ PRÈS D’UNE ZONE SUSCEPTIBLE D’ÊTRE INONDÉE LE LONG DE LA RIVE DE LA BAIE AU COURS DE LA NUIT, CETTE NUIT JUSQU’À DEMAIN MATIN, CES MARÉES VONT À NOUVEAU INONDER LES ZONES CÔTIÈRES. VOUS POUVEZ VOIR QUELQUES AVERSES S’APPROCHENT DE NOUS DU SUD ET DE L’OUEST. NOUS AVONS EU GÉNÉRALEMENT UN CIEL NUAGEUX PENDANT LA MAJORITÉ DE LA JOURNÉE, MAIS QUELQUES AVERSES PROBABLES CE SOIR ET QUELQUES AVERSES PLUS FORTES ET MÊME QUELQUES FOUDRES AVEC DU TONNERRE DANS CERTAINES PARTIES DES MONTAGNES LE LONG DU FRONT STATIONNAIRE. MAIS CET AIR HUMIDE VENANT DE L’OCÉAN TUE EN QUELQUE SORT L’ACTIVITÉ ORAGEUSE. CES AVERSES VONT PROBABLEMENT FAIBLIR EN SE RAPPROCHANT DE NOUS POUR SE LIMITER À QUELQUES AVERSES DISPERSÉES. IL Y A CEPENDANT DE VIOLENTS ORAGES DANS CERTAINES PARTIES DE LA VALLÉE DE L’OHIO, DU KENTUCKY AU TENNESSEE ET UNE FOIS DE PLUS, TOUT CELA FONCTIONNERA. ÇA SE DIRIGE VERS L’EST ET IL FINIRA PAR AVOIR DES AVERSES POUR NOUS ICI SUR LE CÔTÉ EST DES MONTAGNES. ET ENSUITE, COMME TONY L’A MENTIONNE, NOUS GARDERONS UN ŒIL VERS LE SUD ALORS QUE LA TEMPÊTE TROPICALE HELENE SE DIRIGE VERS LE NORD EN CE MOMENT, JUSTE UNE TEMPÊTE TROPICALE. MAIS COMME TONY L’A MENTIONNE, ELLE DEVRAIT DEVENIR BEAUCOUP PLUS FORTE LORSQU’ELLE S’ENFONCE DANS LE GOLFE. ET NOUS GARDERONS UN ŒIL PRÈS SUR ÇA. EN ATTENDANT, JUSTE DES AVERSES POUR NOUS CE SOIR. TEMPERATURES DOUX DE 60 A 67. VOUS POURRIEZ VOIR DU BROUILLARD TARD CE SOIR. DEMAIN MATIN, UN PEU PLUS DOUX DEMAIN VERS 72 AVEC UN CIEL GÉNÉRALEMENT NUAGEUX ET UNE ASSEZ BONNE CHANCE QUE D’AUTRES AVERSES APPARAISSENT DE TEMPS EN TEMPS, PEUT-ÊTRE MÊME UN PEU DE TONNERRE DANS UN AIR PLUS CHAUD AU SUD DEMAIN APRÈS-MIDI OU SURTOUT DANS LES MONTAGNES À L’OUEST DE NOUS MERCREDI APRÈS-MIDI. JEUDI EST UNE JOURNÉE NUAGEUSE, UN PEU PLUS DOUX, JUSQU’À 81 LORSQUE LES AVERSES DIMINUENT UN PEU, PUIS 75 AVEC DES AVERSES VENDREDI ET SAMEDI. POUR LE MOMENT, IL SEMBLE QUE LE CIEL SERA GÉNÉRALEMENT NUAGEUX DIMANCHE. ON NE PEUT PAS ÉLIMINER COMPLÈTEMENT LA POSSIBILITÉ D’UNE AVERSE. ÇA A L’AIR